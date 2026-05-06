นายกฯ สั่งเข้ม กม. นนท.พฤติกรรมไม่เหมาะ ตม.เนรเทศคู่รักต่างชาติทำอนาจาร จ่อขึ้นบัญชีดำห้ามเข้า

รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ สั่งเข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย นทท. ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายไทย ด้าน ตม.สั่งเนรเทศคู่รักต่างชาติทำอนาจารบนตุ๊กตุ๊ก ป่าตอง เตรียมขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศ
วันนี้ (6 พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีปรากฏคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ เผยให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคู่หนึ่ง ที่กระทำการอนาจารบนรถตุ๊กตุ๊ก บริเวณพื้นที่สาธารณะในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อเช้ามืดวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นั้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บูรณาความร่วมมือ เร่งดำเนินสืบสวนเชิงลึกและการประสานงานร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 2 รายได้ เมื่อคืนวันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 20.30 น. ทราบชื่อคือ นายรูเบน (MR.RUBEN) อายุ 41 ปี สัญชาติสเปน และ นางซินเทีย (MRS.CYNTHIA) อายุ 43 ปี สัญชาติเปรู ทั้งนี้ จากการสอบสวนเบื้องต้น โดยการนำภาพหลักฐานให้ดู ทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปจริง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา “ร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำอนาจารประการอื่น” ซึ่งได้มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าล่าสุด ตม.จว.ภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งศีลธรรมอันดี ขัดต่อขนบธรรมเนียมไทย และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ได้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเด็ดขาด โดยดำเนินการ ผลักดันนักท่องเที่ยวทั้งสองรายออกนอกราชอาณาจักรทันที พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอชื่อเข้าสู่บัญชีบุคคลต้องห้าม (Blacklist) เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาสร้างความเสื่อมเสียในประเทศไทยได้อีก
“นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดกวดขันนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย และพฤติกรรมที่เกึ่ยวข้องกับยาเสพติด” นางสาวพลอย ทะเล ย้ำ