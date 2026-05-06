กกต.เผยผลจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการเลือกตั้ง กทม.-พัทยา

กกต. เผย ผลการจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่ในการเลือกตั้ง สก. กทม. ผู้ว่าฯ กทม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา
วันนี้ (6 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ผลปรากฏว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ได้แก่ พลตำรวจโท พิชัย เจียมบุรเศรษฐ นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ พลตรี จรัส วาดเขียน นายประสพ ชุมศรี พันตำรวจโท สุชาติ สุระสัจจะ นายธีระพงษ์ จันทชาติ พันเอก นิวัติ บุญประดิษฐ์ และ นายจรัญ วิรัสสะ
ส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง�สมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน 5 คน ได้แก่ พันโท ประสงค์ สอนจันทร์ นายสุรชาติ มานิตย์ นายถาวร กูลศิริ นายชัยวรรณ นิยม และ นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จะนำรายชื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา�เมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2569 และสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 รวมระยะเวลา 38 วัน