ชาวท่าชนะ ร้อง "วัชระ-นายอำเภอ" ค้านราชการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ชี้ทับที่ทำกิน

ชาวท่าชนะยกขบวนร้อง ”วัชระ“ และนายอำเภอท่าชนะ คัดค้านทางราชการจะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) อ้างทับที่ทำกินของประชาชน
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2569) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับหนังสือร้องเรียนจากนายสุพจน์ นาคบ่อคา ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 10 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและระงับการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ทับที่ทำกินของประชาชน
ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 22 ตำบลประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเรียนว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาเป็นเวลานาน โดยทำการเกษตร ปลูกพืช และอยู่อาศัยอย่างเปิดเผยต่อเนื่องและโดยสุจริต บางรายครอบครองสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษหลายสิบปี ต่อมาข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับทราบว่ามีการดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรได้ใช้ทำกินมาโดยตลอด โดยการดำเนินการดังกล่าวมิได้มีการแจ้งให้ราษฎรผู้ครอบครองทราบอย่างทั่วถึงและมิได้เปิดโอกาสให้แสดงสิทธิหรือคัดค้านอย่างเป็นธรรมอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ราษฎร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งทำกินหลักและเป็นที่อยู่อาศัยของหลายครัวเรือน
ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและหลักความเป็นธรรมทางปกครองการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงสิทธิของราษฎรที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนโดยสุจริต รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงสิทธิและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนก่อนมีการดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพืื้นที่ เกี่ยวกับการครอบครองและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎร โดยให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร่งด่วนเพื่อระงับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไว้ก่อน จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งนี้ หากยังคงมีการดำเนินการโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ข้าพเจ้าทั้งหลายจำเป็นต้องใช้สิทธิทางกฎหมายในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนและได้ส่งหนังสือร้องเรียนกับนายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะด้วย
นายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะกล่าวว่า“จะช่วยดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านอาศัยทำกินมานานแล้ว“