นายกฯ สวนกลับ ปชป.ยื่นศาลตีความ พ.ร.ก.4 แสนล้าน ทั้งที่ตัวเองก็เคยกู้

นายกฯ ยันออก พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน ทำเพื่อประชาชน ยินดีให้ตรวจสอบความโปร่งใส ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สวนกลับ ปชป.ยื่นศาล รธน.ตัวเองก็เคยกู้
เมื่อ 10.55 น.วันที่ 6 พ.ค.ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ออกคัดค้าน และเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท โดยเห็นว่า อาจขัดวินัยการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน โดยนายกฯยิ้ม ก่อนกล่าวว่า ต่างคนต่างทำหน้าที่ ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำ
เมื่อถามว่า รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้ว โดยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัล และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจง