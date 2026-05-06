ครม.เงาพรรคส้มจี้เยียวยาประมง-ขนส่ง ชี้กู้เงิน 4 แสนล้านเยียวยาหว่านแห จ่อคุย ปชป.ยื่นศาล รธน.ตีความ

ครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐบาลเยียวยากลุ่มประมง-ขนส่ง-ไรเดอร์ ห่วง พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน เยียวยาหว่านแห หวังซื้อคะแนนนิยม จ่อคุยประชาธิปัตย์ ปมชงศาล รธน.ตีความ
วันนี้ (6 พ.ค. 69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน นำแถลงภายหลังการประชุมนัดแรกของ คณะรัฐมนตรีเงา(ครม.เงา)พรรคประชาชน ย้ำถึงวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่า ถ้าการประชุม ครม. แต่ละสัปดาห์ใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นในทุกสัปดาห์อย่างไร วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นกำลังกระทบต่อผู้ประกอบการ 2 ภาคส่วนสำคัญ คือกลุ่มประมง และผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งภารกิจของพวกเราคือการชวนคิดไปข้างหน้า ส่วนข้อเรียกร้องในสัปดาห์ที่แล้ว มติ ครม.ล่าสุดออกมาแล้วว่า จะมีการยืนยันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดกลับมา
ขณะที่ตัวแทนชาวประมงกล่าวถึง 3 ประเด็นหลัก ทั้งเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ราคาสัตว์น้ำที่ไม่สามารถต่อรองการตั้งราคาขายได้ และการขาดสภาพคล่อง ส่วนตัวแทนขนส่งระบุว่า การเยียวยาของรัฐบาล 6,000 บาท ไม่เพียงพอต่อความเสียหายของพวกเราที่มากมายเหลือเกิน แต่อยากวิงวอนและฝากไปคืออยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องไฟฟ้า และค่าขนส่ง ขณะที่ตัวแทนไรเดอร์กล่าวว่า รัฐบาล 2 มาตรฐาน ไรเดอร์ส่งคนได้รับเงินเยียวยา แต่ไรเดอร์ส่งอาหารไม่ได้รับ จึงอยากให้มีการช่วยเหลือเพิ่มเติม
นายณัฐพงษ์กล่าวข้อสรุปจากการประชุม ประกอบด้วย 1. เรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาภาคขนส่งและประมงซึ่งแบกต้นทุนพลังงานสูงสุด แต่กลับถูกทอดทิ้ง วิกฤตการณ์ด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกันตามโครงสร้างต้นทุน ครม. เงาเรียกร้องให้รัฐบาลบริหารประเทศด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเยียวยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องไม่ละเลยผู้ประกอบการกลุ่มประมง สำหรับกลุ่มขนส่งซึ่งเป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยในการประชุมครั้งนี้ ตัวแทนผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มได้เข้ามาบอกเล่าปัญหาความเดือดร้อน และหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือที่ตรงจุดและเหมาะสม
2. โครงการแลนด์บริดจ์เสี่ยงซ้ำรอย EEC และอาจพาไทยอยู่ใต้เงามหาอำนาจ หากรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากเหตุผลทางการเงินไม่มีความคุ้มค่า เรายิ่งต้องระมัดระวังไม่ทิ้งไพ่ใบสำคัญ หรือฝากอนาคตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทยไว้กับมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่ง
3. ข้อห่วงใยต่อการเตรียมออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท เนื่องจากมีความเสี่ยงจะเป็นการใช้เงินโดยไร้หลักการ กู้มาแจกระยะสั้นเพื่อหวังคะแนนนิยม แต่ไม่เตรียมพร้อมรับมือกรณีสถานการณ์สงครามยืดเยื้อ โดย ครม.เงาเสนอว่า รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส รัดกุม ไม่ใช้งบประมาณแบบหว่านแห และต้องแสดงแผนการใช้คืนหนี้ที่ชัดเจนต่อสาธารณะ
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวภายหลังการประชุม ครม. เงา ครั้งที่ 1 ว่า การเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบกับภาวะเดือดร้อนยังคงตกหล่นไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม และน้อยเกินไป แต่เมื่อดู พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท พบว่าไม่ได้มีการพูดถึงการเยียวยากลุ่มที่ตกหล่นแต่อย่างใด ยังคงเป็นการเทหมดหน้าตัก งบประมาณ 200,000 ล้านบาท คือการเยียวยาในโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นแบบหว่านแห ไม่มีการคัดกรอง
ขณะนี้เจอปัญหาว่าคนที่เดือดร้อนอาจจะไม่ได้รับ คนที่ได้รับอาจจะไม่ได้เดือดร้อน หากเราสังเกตดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทีเดียว 4 เดือนใช้งบประมาณในแผนการเยียวยาเกือบหมด รัฐบาลคิดว่าสงครามจะสิ้นสุดในเร็ววันนี้ใช่หรือไม่ ถ้าหลังจาก 4 เดือนนี้วิกฤตยังยืดเยื้อ ราคาพลังงานอยู่ในระดับที่สูง จะต้องกู้ก้อนใหม่หรือไม่ การกู้รอบนี้อาจจะเป็นการกู้รอบสุดท้ายเพราะทุกอย่างกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้อนุญาตให้รัฐบาลกู้ครั้งใหม่ได้อีก แต่กลับถมเงินก้อนเยียวยาใช้ให้หมดภายใน 4 เดือน
ส่วนอีก 200,000 ล้านบาทที่เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ เราเห็นว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน ควรออกเป็น พ.ร.บ. มากกว่าการเป็น พ.ร.ก. อยากให้รัฐบาลทบทวนรายละเอียดให้ชัดเจนนำมาเสนอต่อสภาฯ คิดว่าไม่เกิน 3 เดือนน่าจะผ่าน พ.ร.บ. นี้ได้โดยไม่ยุ่งยากและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า อยู่ระหว่างการปรึกษากันภายใน เราได้รับทราบมาว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขอเสียงในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วย คงจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นตัวคำร้อง ต้องดูว่าเห็นตรงกันหรือไม่ในแต่ละประเด็น ก่อนที่จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตามพรรคประชาชนได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอภิปราย พ.ร.ก. กู้เงินฯ ในวันที่ 14 พ.ค. นี้ หากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก่อนก็อาจจะมีการชะลอการนำ พ.ร.ก. เข้ามาให้อนุมัติเห็นชอบในสภาฯ กำลังดูจังหวะเวลาอยู่
เมื่อถามว่าจะต้องเร่งพิจารณาก่อนวันที่ 14 พ.ค. หรือไม่ ในการคุยกันกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้าน นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่าตามกฎหมายต้องกระทำก่อนการพิจารณาในสภาฯ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้ พ.ร.ก. กู้เงิน ไม่เป็นการหว่านแห สอดไส้ หรือตีเช็กเปล่า มีแผนการใช้หนี้ที่ชัดเจน ถ้ารัฐบาลแยกมาตรการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างชัดเจน เราคงไม่ได้ติดใจอะไร แต่ข้อสังเกตของพวกเราคือรัฐบาลพยายามอาศัยช่องในรัฐธรรมนูญเพื่อผ่านร่าง พ.ร.ก. ส่วนที่ถามว่าเราจะใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญยื่นตีความว่ากฎหมายถูกหรือผิด แต่หากรัฐบาลทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา ส่วนไหนที่เร่งด่วนออก พ.ร.ก. ที่ไม่เร่งด่วนออกเป็น พ.ร.บ. เราจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันเรื่องนี้
นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่าข้อกังวลที่สำคัญคือการเร่งใช้เงิน 200,000 ล้านบาทภายใน 4 เดือน เรากังวลว่ารัฐบาลกู้เงินมาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามจริงหรือไม่ หรือเป็นการใช้เงินเพื่อคะแนนนิยมทางการเมืองที่กำลังลด หรือเพื่อเรียกเสียงคืนกลับมา หากเตรียมพร้อมกับสงครามและไม่อยากก่อหนี้ซ้ำในอนาคต การใช้เงินก้อนนี้ยิ่งต้องระมัดระวังแต่แผนล่าสุดคือใช้เงิน 200,000 ล้านบาทภายในเวลา 4 เดือน ซึ่งไม่เหมาะสมกับการรับมือในสถานการณ์วิกฤตเป็นอย่างยิ่ง