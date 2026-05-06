ลุ้นผลกรมประมงพิสูจน์ปลากระป๋อง เป็นปลาหมอคางดำหรือปลานิล "ศุภมาส" ลุยตรวจดรงงานบ่ายนี้ ขอผู้ประกอบการอย่าซ้ำเติม ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 6 พ.ค.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนลงพื้นที่ตรวจโรงงานปลากระป๋อง จ.สมุทรสาคร ว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจโรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โทรมารายงาน เมื่อช่วงเย็นของวานนี้แล้ว ส่วนของ อย. มีกฎหมายที่กำกับดูแลอยู่แล้ว ซึ่งจะดูแลเรื่องการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน จากกรณีที่มีการเสนอข่าวก่อนหน้านี้ เจ้าของโรงงานได้มีการยืนยันว่าเป็นปลาแมกเคอเรล 60% แต่ทางผู้บริโภคพบว่าไม่น่าจะใช่ปลาชนิดนี้ มีข้อสันนิษฐาน 2 อย่าง คือ ปลาหมอคางดำและปลานิล ซึ่งต้องให้กรมประมงเพื่อตรวจสอบ จะได้ทราบว่าเป็นปลาชนิดใด

นางสาวศุภมาส ระบุอีกว่า สำหรับ สคบ. นายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวมีความห่วงใยต่อประชาชน จึงสั่งการให้ สคบ.ลงไปดำเนินการและดูแลผู้บริโภคโดยด่วน ซึ่งหน้าที่ สคบ.ต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายโดยตรง กรณีนี้ โรงงานได้มีการเจรจาและชดใช้ค่าเสียหายแล้ว แต่ลอตเดียวกันนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีก แต่ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามา ซึ่งเป็นหน้าที่ของสคบ.ที่ต้องเข้าดูแล

โดยวันนี้จะมีการลงพื้นที่ในนามของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าการเลือกใช้สินค้าหรือบริการใด ๆ รัฐบาลได้เข้าไปดูแลธุรกิจนั้น เพื่อให้เกิดความอุ่นใจและเกิดความปลอดภัย

ส่วนจะมีการปูพรมตรวจสอบโรงงานอื่นอีกหรือไม่ นางสาวศุภมาส คาดว่าจะมีเข้าไปตรวจสอบแบบเป็นมิตร ซึ่งไม่ได้เข้าไปตรวจจับ เหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในลักษณะนั้น

นางสาวศุภมาส ย้ำว่าเรามีการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องไม่ถูกหลอก ไม่ถูกเอาเปรียบ และไม่ถูกโกง ซึ่งในเคสนี้ เข้าข่ายกฎหมายของ สคบ. เรื่องสิทธิผู้บริโภคที่มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ถูกต้อง และคำบรรยายบนฉลากที่ถูกต้อง ซึ่งในเคสนี้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นปลาแมกเคอเรล การโฆษณาที่ผิดจากความเป็นจริง นอกจากนี้ประชาชนยังมีสิทธิเลือกใช้สินค้าอย่างอิสระ ซึ่งเคสนี้ผู้บริโภคเข้าใจว่าได้เลือกปลาแมกเคอเรล หากทราบว่าไม่ใช่ปลาชนิดนี้ อาจจะไม่ซื้อ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าเสียหาย สคบ. จะเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องให้ ซึ่งไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก ต้องมีการเฝ้าระวังและดูแลสินค้า มิเช่นนั้น สินค้ายี่ห้ออื่นจะโดนหางเลขไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการแพนิก ตื่นตระหนก จนไม่กล้าบริโภคสินค้า ซึ่งสินค้าดังกล่าวนี้ มีจำนวนน้อยหากเทียบกับสินค้าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

โดยช่วงบ่ายวันนี้ สคบ.จะลงพื้นที่พร้อมกับอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สสจ./ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. พร้อมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจะลงไปช่วยดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม และมีความมั่นใจในการบริโภคปลากระป๋องอาหารอาหารกระป๋องต่อไป

ส่วนจะฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการที่ยังเอารัดเอาเปรียบประชาชน​อย่างไรบ้างนั้น นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ในสภาวะที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนขณะนี้จึงอ่อนไหวกว่าปกติ เพราะทุกคนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาปากท้อง ฉะนั้น ขอผู้ประกอบการอย่าซ้ำเติมคนไทยด้วยกัน และอยากให้เห็นใจคนไทยในสภาวะเช่นนี้ พร้อมย้ำว่าหากช่วยไม่ได้ก็อย่าทำร้ายกัน

ส่วนกรณีที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังออกโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส​ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จะมีการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างไร​ นางสาวศุภมาส​ ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง เนื่องจากสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส นำมาจากโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้จัดจำหน่ายที่เป็นผู้ค้าชั้นนำ​ ดังนั้นสินค้าจึงได้มาตรฐานอยู่แล้ว

ทั้งนี้ นางสาวศุภมาส ยังระบุอีกว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการ เดียวกันเห็นใจคนไทยในสภาวะเดียวกัน จึงยอมที่จะเฉือนเนื้อ หรือทำโครงการที่เรียกว่า CSR หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการขายของที่ไม่มีกำไร เพื่อที่จะช่วยคนไทยด้วยกัน ให้ผ่านสภาวะดังกล่าว ผ่านการจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมและจับต้องได้