"อนุทิน" ชี้ไทย-กัมพูชาจะอยู่ใต้กฎเดียวกัน หลัง “ฮุน มาเนต” ตอบรับกลไก UNCLOS ย้ำยังมีเวลาหารือกรอบร่วมกัน

นายกฯ ชี้ “ไทย-กัมพูชา” จะอยู่ใต้กฎเดียวกัน หลัง “ฮุน มาเนต” ตอบรับใช้ “การไกล่เกลี่ยโดยบังคับ” ของ UNCLOS ย้ำ ยังมีเวลาหารือกฎเกณฑ์ร่วมกันใหม่
วันที่ 6 พ.ค. เวลา 10:50 น. ที่อิมแพคเมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กของตัวเอง ประกาศดำเนินตามกลไก “การไกล่เกลี่ยโดยบังคับ” (Compulsory Conciliation) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อหาข้อยุติเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา ถือเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่ ว่า อย่างน้อยสองประเทศก็จะไปอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกัน สมัยก่อนเหมือนใช้กันคนละกฎเกณฑ์ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้มี MOU 44 แล้ว หากหลังจากนี้จะพูดคุยอะไรกันต้องมากำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ ซึ่งยังมีเวลาที่จะต้องมาหารือกัน อีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่