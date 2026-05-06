ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านรับคำขอโทษ "สส.ภัณฑิล" - มท.2 ลั่นรับไม่ได้ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน รอดูบทลงโทษจากพรรค

ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือถึง รมช.มหาดไทย-วิปรัฐบาล แสดงจุดยืนและตอบรับคำขอโทษ “สส.ภัณฑิล” หลังอภิปรายพาดพิงเหมารวมเอี่ยวยาเสพติด ขอบคุณที่กล้ารับผิดชอบคำพูด ด้าน มท.2 ลั่นรับไม่ได้ คำพูดดูหมิ่นเจ้าพนักงาน รอดูบทลงโทษจากต้นสังกัด
วันที่ 6 พ.ค.เมื่อเวลา 09.30 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำโดยนายยงยศ แก้วเขียว ประธานชมรมฯ นำตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เข้ายื่นหนังสือต่อนายพลพีร์ สุวรรณฉวี และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมไปถึงรัฐมนตรี และ สส.จากพรรคภูมิใจไทย เพื่อแสดงจุดยืนของชมรมฯ หลังถูกนายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงว่า กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ค้ายาเสพติด
นายยงยศกล่าวขอบคุณนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณต่อองค์กรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องยาเสพติด ทำให้ได้มาสภาก่อนหน้านี้ พร้อมบอกว่า ขณะนี้ที่ จ.นครศรีธรรมราช มีการประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ และนายอำเภอได้สั่งปิดห้อง เพื่อตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติด ซึ่งหลายอำเภอกำลังดำเนินการ เพราะเราถูกพาดพิงว่า เป็นผู้เสพยาเสพติด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของตน ที่ถูกนายอำเภอปิดห้องตรวจสอบยาเสพติด ซึ่งในตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ถือว่าเป็น “ครอบครัวสีขาว”
นายยงยศ กล่าวต่อว่า การมาวันนี้ในฐานะตัวแทนของชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ตอบรับคำขอโทษ และแสดงจุดยืนต่อกรณีการอภิปรายของนายภัณฑิล ที่ได้อภิปรายเมื่อวันที่ 30 เมษายน ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิง และลักษณะด้อยค่าทำลายเกียรติภูมิของพี่น้องนักปกครองทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายภัณฑิล ก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการกล่าวขอโทษ สมาชิกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ และวันที่ 3 พฤษภาคม พรรคประชาชน ในฐานะพรรคต้นสังกัด ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ ซึ่งทางชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน มีบทสรุปต่อคดีดังกล่าว ด้วยการรับคำขอโทษ ด้วยความยินดี และขอบคุณที่ สส. ตระหนักถึงความผิด และกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่กล้าพูด และแถลงการณ์ยอมรับ ทั้งตัว สส. และพรรคต้นสังกัด ซึ่งชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
“เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญแก่ผู้ทรงเกียรติในสภาทุกท่านว่า การทำหน้าที่ตรวจสอบ หรือวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งการใช้ถ้อยคำเหมารวม ไม่เพียงแต่จะบั่นทอนกำลังใจ แต่ยังสร้างความแตกแยกให้สังคมโดยไม่จำเป็น ซึ่งแม้เหตุการณ์นี้ จะกระทบกระเทือนจิตใจแก่สมาชิกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ แต่พวกเราจะถือเอาวิกฤตินี้เป็นแรงผลักดันในการปฎิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข และยืนหยัดเป็นด่านหน้า ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างสุจริต เที่ยงธรรม เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงเกียรติยศ และความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ ”
นายยงยศ กล่าวว่า ที่ผ่านมากำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ มีบทบาทสำคัญในการปราบยาเสพติด พร้อมยกตัวอย่าง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการจับกุมยาเสพติดกว่า 600,000 เม็ด โดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นช่องโหว่ในการดำเนินการ ซึ่งในนามชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ขอเรียกร้องที่จะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อหาบทลงโทษ และวิธีการกำกับบริษัทขนส่งเอกชน อีกทั้งตนได้สอบถามบริษัทขนส่งต่อหน้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ซึ่งยอมรับว่า ที่ผ่านมาการขนส่งสำเร็จไปแล้วกว่า 3 ครั้ง ครั้งละ 600,000 เม็ด โดยรับยาเสพติดมาจากชายแดน ขณะที่การปฏิบัติงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่ผ่านมาในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้มีการซื้อกระสุนยาง ยิงผู้คุ้มคลั่ง จากยาเสพติดนัดเดียว แต่เสียชีวิต และถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนตาย
นายยงยศ กล่าวว่า การทำหน้าที่ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ว่า แม้จะเกษียณไปแล้ว แต่ขอให้ได้ทำงานจิตอาสา โดยให้ใส่เครื่องแบบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แต่ติดป้ายว่า เป็นอดีตกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยไม่รับค่าตอบแทน
ด้านนายพลพีร์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทำงานร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั่วประเทศอย่างดีมาโดยตลอด เพราะเป็นฟันเฟืองสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เพราะคุณวุฒิ และวัยวุฒิของ สส. ในการดูหมิ่นเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นสิ่งหนึ่งที่ตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย และสส.พรรคภูมิใจไทยนั้นรับไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการ ออกแถลงการณ์คำขอโทษจากพรรคต้นสังกัดแล้ว ก็ต้องรอดูว่า บทลงโทษต่าง ๆ จะออกมาเป็นเช่นไร ในนามของกระทรวงมหาดไทย เรายืนหยัด และสนับสนุนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ในทุกมิติ และสิ่งที่ยื่นมาวันนี้เราจะพิจารณาอย่างเร่งด่วนที่สุด พร้อมต้องมอบกำลังใจ และเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศ
ขณะที่นายกรวีร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประสานงานจากชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั่วประเทศ เพื่อยื่นหนังสือให้กับสส. พรรคภูมิใจไทย และอีกหลายพรรค ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความไม่สบายใจ โกรธแค้นขุ่นเคือง ทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตนเข้าใจในการรักษาซึ่งศักดิ์ศรีของตัวเอง ก็ได้มาแสดงออกแล้วก็มีการแสดงจุดยืน เราเข้าใจดีถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้ที่บำบัดทุกข์ และก็บำรุงสุข ที่จะอยู่ใกล้ชิด เป็นด่านหน้า ประชาชนมาโดยตลอด การกระทำใดที่มีการกล่าวไปแล้ว ไปกระทบกระเทือนกับหัวใจของคนที่ไปปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ วันนี้จึงแสดงออกด้วยการมาแสดงจุดยืนที่สภาก็ต้องกราบขอบคุณ ที่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ รับคำขอโทษ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องของทางพรรค และเป็นเรื่องของ สส. ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่ ถ้าใครได้ติดตาม ตนคิดว่า การทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อนสมาชิกเองได้ออกมาขอโทษแล้วก็ทราบข่าวว่า ทางพรรคที่สังกัดจะได้มีการตั้งคณะกรรมการ ซึ่งตนก็คิดว่าคงต้องให้ทาง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้ติดตามต่อไปว่า ผลสรุปของการตั้งคณะกรรมการสอบจะเป็นแบบไหนอย่างไร
นายกรวีร์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ตนคิดว่า เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเพื่อนสมาชิก ไม่ว่าจะอยู่พรรคไหน ในการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปราย ในการพูด จะได้เป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกคน ในการกล่าววาจาใดก็แล้วแต่ ถ้าทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ไม่ใช่เฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่ทุกหน่วยงาน ถ้าหากว่าเราพูดไปแล้ว อภิปรายไปแล้ว ไปกระทบ ไปกระเทือนความรู้สึกของบุคคลอื่น ไปกล่าวหาคนอื่นแล้วทำให้เขาเสียหาย ตนคิดว่า เป็นบทเรียนที่ทุกพรรคการเมือง สส. ทุกคนในสภา จะต้องติดตามเอาเหตุการณ์ตรงนี้ไปเตือนใจ
นายกรวีร์ กล่าวว่า ในส่วนของวิปรัฐบาล วันนี้มีการประชุม ก็จะแจ้งให้กับตัวแทนของทุกพรรคในวิปรัฐบาลได้ทราบ ได้รู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจะได้กล่าวฝากไปยังสมาชิกในส่วนของรัฐบาล ในการทำหน้าที่ให้มีความระมัดระวังในการอภิปราย ในการพูดในประเด็นต่าง ๆ ให้มากขึ้น พร้อมเป็นกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคน
"ผมเอง และเพื่อนสมาชิก สส. วันนี้ที่มาจากพรรคภูมิใจไทยทุกคน เราทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รู้ดีถึงความสำคัญ รู้ดีถึงศักดิ์ศรีของคนที่เป็นราชสีห์ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ ท่านเหล่านี้เป็นคนที่คอยดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหา ป้องกัน จับกุม ปราบปราม ปัญหายาเสพติดให้กับพวกเรามาโดยตลอด" นายกรวีร์ กล่าว