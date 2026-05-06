“มลธิชา” เสนอ กสทช. เร่งฟื้นฟูสัญญาณมือถือ-อินเทอร์เน็ตในแม่สาย

วันนี้ (6 พ.ค.) นางมลธิชา ไชยบาล สส.เชียงราย พรรคกล้าธรรม ได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถึงปัญหาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
นางมลธิชา กล่าวว่า มาตรการควบคุมสัญญาณของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาทิ แก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยประชาชนจำนวนมากไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีเสถียรภาพต่อเนื่องยาวนานกว่า 7 เดือน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงบริการฉุกเฉิน
จากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในอำเภอแม่สายเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้ม โดยประชาชนในพื้นที่อับสัญญาณไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เป็นเวลาถึง 2 วัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง
นางมลธิชา ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งการฟื้นฟูคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต การกำหนดกรอบระยะเวลาแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน รวมถึงการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน