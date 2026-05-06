สส.ส้มทวง "โสภณ" ตั้งผู้นำฝ่ายค้าน ชี้ปล่อยว่างกระทบสรรหาองค์กรอิสระ

“พงษ์สรณัฐ” ทวงตั้งผู้นำฝ่ายค้านกลางสภา ชี้ปล่อยตำแหน่งว่างกระทบสรรหาองค์กรอิสระ หวั่นกระบวนการไม่สมดุล ด้าน “โสภณ” โต้ทันควัน ยันส่งชื่อแต่งตั้งแล้วตามขั้นตอน ไม่มีล่าช้า “ณัฐวุฒิ ” ลุกแจงสถานะปชน. ย้ำ “ณัฐพงษ์ ” ยังเป็นหัวหน้าพรรค ไม่มีเปลี่ยนตัว และไม่มีประเด็นเสี่ยงยุบพรรคตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต
วันที่ 6 พ.ค.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระ นายพงษ์สรณัฐ ทองลี สส.กทม. พรรคประชาชน หารือทวงถามถึงการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการทำเรื่องดังกล่าวล่าช้า เป็นผลต่อการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์กรอิสระ ซึ่งต้องมีกรรมการที่ประกอบด้วยผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ซึ่งเมื่อไม่มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ทำให้สัดส่วนกรรมการสรรหานั้นไม่สมดุล เพราะตำแหน่งประธานสภาฯ นั้นถือว่าเป็นฝ่ายบริหาร ดังนั้นเมื่อกรรมการสรรหาไม่สมดุล ไม่มีผู้นำฝ่ายค้าน จึงทำให้การพิจารณาไม่รอบคอบ เกิดความเสียหายต่อประชาชน
ด้านนายโสภณ ชี้แจงว่าตนทราบดีว่าตามรัฐธรรมนูญคุณสมบัติของผู้นำฝ่ายค้านเป็นอย่างไร ซึ่งสถานการณ์ของพรรคประชาชนทราบว่า เพิ่งมีการประกาศชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชัดเจนเป็นใคร ช่วงวันที่ 24 เม.ย. หลังจากนั้นตนไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังจากนั้นสัปดาห์เดียวเพื่อให้ฝ่ายเลขาธิการสภาฯ ทำตามกระบวนการ และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตนได้ลงชื่อเสนอแต่งตั้งไปแล้ว ดังนั้นล่าช้าตรงไหน ตนยืนยันว่ากระบวนการตั้งผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ล่าช้า ส่งหนังสือไปแล้วตามขั้นตอน
นายโสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อภิปรายเหมือนว่าตนไม่มีมารยาท ขอให้ไปดูระเบียบ ทั้งนี้ในกระบวนการประชุมสรรหาตนไม่มีอำนาจอะไร เพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้นายโสภณ ยังชี้แจงถึงเรื่องการตั้งกรรมาธิการสามัญประจำสภา ว่า หลังจากที่แต่ละพรรคได้รับการจัดสรรโควตาประธานกมธ.แล้ว ขณะนี้เหลือว่าแต่ละพรรคกำหนดสส.เป็นกมธ.ตามสัดส่วน และตนยืนยันว่าจะบรรจุวาระนี้ไว้ในเรื่องอื่นๆ แต่ขอให้แต่ละพรรคแจ้งมาถึงความพร้อมต่อการเสนอชื่อ แต่ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีความพร้อม ตนจึงทำไม่ได้
ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ชี้แจงฐานะกรรมการบริหารพรรคประชาชน ว่า พรรคประชาชนไม่มีปัญหาที่ถูกยื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศาลรัฐธรรมนูญ หรือยุบพรรค และมีสถานะเช่นเดียวกัน พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่จะถูกยุบพรรค นอกจากนั้นตนฐานะกรรมการบริหารพรรค ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค ส่วนตำแหน่งที่เปลี่ยนมีเพียงตำแหน่งเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรค เท่านั้น
“สถานะของพวกผม ในกรรมการบริหาร จะเป็นครบ 4 ปี นับก่อตั้ง 2567 สิ้นสุด ปี2571 ดังนั้นหัวหน้าพรรค คือ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ไม่มีการเปลี่ยนตัว และไม่เคยประกาศต่อสาธารณะ ถึงการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่”นายณัฐวุฒิ กล่าว