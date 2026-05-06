ศาล รธน.รอเอกสาร-ความเห็นพยานคดีบาร์โคดบัตรเลือกตั้ง สั่งสำนักงานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ศาล รธน.ยังไม่วินิจฉัยคดีบาร์โคดบนบัตรเลือกตั้ง ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ ถ้อยคำเป็นหนังสือของพยาน ความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งสำนักงานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
วันนี้ (6พ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธธรรมนูญ มาตรา 213 โดยกล่าวอ้างว่า ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 21 คำร้อง ขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ ในฐานะผู้ถูกร้อง ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลการลงคะแนนได้ ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ศาลฯ เห็นว่า ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ ถ้อยคำเป็นหนังสือของพยาน ความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป