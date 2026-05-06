"ประภัตร" ลงพื้นที่เยี่ยมชาวดอนเจดีย์ หลังประสบเหตุพายุถล่มเสียหายหลายหลังคาเรือน

"ประภัตร" สส.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชน ในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบเหตุพายุถล่ม เสียหายหลายหลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 69 ที่ผ่านมา นายประภัตร โพธสุธน สส. เขต 5 สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยถล่มสร้างความเสียหายหลายหลังคาเรือน ในหลายพื้นที่ของอำเภอศรีประจันต์ และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายประภัตรได้ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนหลายจุดด้วยกัน อาทิ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ , วัดหนองแจง(สระพระยา),วัดจิกรากข่า , วัดดงกะเชา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ , ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านช่องพิกุล หมู่ 5 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ , ศาลาดอนประดู่ หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ โดยนายประภัตร กล่าวสั้นๆว่า “มีความห่วงใยพี่น้องที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เราไม่เคยทิ้งกัน มาช่วยเหลือกันในเบื้องต้นก่อน ส่วนในระยะต่อไปจะได้ประสานหน่วยงานและทางจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ช่วยเหลือเยียวยา”