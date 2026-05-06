กมธ.สาธารณสุข สว. ลุยตรวจไส้ใน สปสช.หลังพบงบฯ รพ.รัฐทรุดหนัก “ประพนธ์” เผยปัญหางบปลายปิดจ่ายช้า-จ่ายน้อย เสี่ยงสมองไหล

กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา รุกคืบ ลุยตรวจไส้ใน สปสช. เดินสาย 3 ภาคแล้ว หลังพบงบฯ รพ.รัฐทรุดหนัก “สว.ประพนธ์” เผยปัญหางบปลายปิด จ่ายช้า-จ่ายน้อย เสี่ยงสมองไหล ฟาด IO ข่าวปลอม ยันล้มบัตรทองไม่ได้ ชี้เป็นการชกใต้เข็มขัด คาดชงรัฐบาลปฏิรูปได้ใน 2 เดือน
วันนี้ (6 ก.ค. 2569) นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวถึงการตรวจสอบปัญหากาาค้างจ่ายเงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ว่า ทาง กมธ. ได้ตั้งคณะอนุ กมธ. ศึกษาพิจารณาระบบงบประมาณ การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของ สปสช. ซึ่งทำงานกันอย่างต่อเนื่อง 2-3 เดือนแล้ว ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับบริการ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนด้วย รวมทั้งได้เดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในภูมิภาค
“ตอนนี้เราไป 3 ภาคแล้ว ภาคเหนือที่เชียงราย ภาคใต้ที่สงขลา และวันที่ 7-8 พ.ค. นี้ก็ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ซึ่งประเด็นที่ศึกษาในภูมิภาค จะมาดูที่การบริหารจัดการงบประมาณ มีความเป็นธรรมต่อหน่วยบริการคือโรงพยาบาลอย่างไร ซึ่งจากข้อมูลในช่วงที่เราได้ดูข้อมูล 3-4 ปีนี้ ปรากฏว่าเงินบำรุงภาพรวมของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลดลง” นพ.ประพนธ์ กล่าว
นพ.ประพนธ์ กล่าวต่อว่า ตอนนี้มีประเด็นเรื่องการจ่ายช้า จ่ายน้อย เช่น เป็นงบปลายปิด พอปลายปีเงินหมด เหลือเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น มีแค่ไหนเอาแค่นั้น ซึ่งลดลง เพราะฉะนั้น จะเกิดการขาดทุนสะสมของโรงพยาบาล ตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อำนาจเรียก เราได้ใช้ไป 2-3 ครั้งแล้ว ทาง สปสช. ก็ได้ให้ความร่วมมือ เดินทางมาให้ข้อมูล แต่โดยรวมแล้ว จะเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมด แล้วจะสรุปเพื่อที่จะเสนอต่อรัฐบาลว่าสมควรที่จะพัฒนาปรับปรุงอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลควรจะอยู่ในหลักการที่ถูกต้อง ส่วนการบริหารจัดการทางด้านการเงินเอง โรงพยาบาลก็ต้องอยู่ได้
“โดยรวมก็คงประมาณนี้ คาดว่าอีกสักเดือนสองเดือนน่าจะสรุปได้ และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาโดยเฉพาะรัฐบาลเอง ก็คงจะมองในแง่ของการพัฒนา การทำให้เกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความยุติธรรมในการกระจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ผลลัพธ์สุดท้ายจะตกถึงพี่น้องประชาชน ไม่ให้ลำบาก ตอนนี้ข่าวก็ออกมาเยอะ เมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีข่าวโรงพยาบาลบางนายกเลิก หน่วยงานที่เป็นเอกชนก็ทยอยยกเลิกกัน แต่โรงพยาบาลของรัฐมันยกเลิกไม่ได้ เพราะมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในสภาพการณ์นี้ จะเกิดความตึงเครียด บุคลากรก็ทำงานหนัก แต่ค่าตอบแทนหรือต่างๆ มันมาไม่ได้ ก็จะเกิดภาวะที่สมองไหล" นพ.ประพนธ์ กล่าว
นพ.ประพนธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตอนนี้มี IO จำนวนมากที่หลังจากตนเรียกร้องเรื่องนี้ ก็ออกข่าวปลอมว่า สว.จะยกเลิกบัตรทอง ตนคิดว่าแบบนี้แย่
“ผมว่ามันเล่นกระบวนการชกใต้เข็มขัด ไม่แฟร์ ชาวบ้านเขาไปหลงเชื่อ ผมลงพื้นที่ไป ชาวบ้านก็มาถาม ตกลง สว. จะไปล้มบัตรทองหรือ ใครจะไปล้มบัตรทอง ล้มไม่ได้" นพ.ประพนธ์ กล่าว