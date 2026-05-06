รัฐบาลหนุน SMEs เข้าถึงทุน เดินหน้ามาตรการค้ำประกันสินเชื่อ–แก้หนี้ เสริมแกร่งธุรกิจไทย

รัฐบาลหนุน SMEs เข้าถึงทุน เดินหน้ามาตรการค้ำประกันสินเชื่อ–แก้หนี้ เสริมแกร่งธุรกิจไทยบสย.นำเสนอมาตรการช่วยเหลือแบบครบวงจรในงาน "Money Expo 2026" 7-10 พ.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เตรียมนำมาตรการช่วยเหลือเข้าสู่การให้บริการแบบครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok ระหว่างวันที่ 7–10 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ผ่านบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยตรง
ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดภาระต้นทุนทางการเงิน เพิ่มโอกาสเข้าถึงทุน และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวน
นางสาวลลิดากล่าวว่า มาตรการสำคัญประกอบด้วย
- “บสย. Quick Big Win” วงเงินค้ำประกัน 50,000 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก เชื่อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3.5% ต่อปี เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของ SMEs
- “กระบะพี่ มีคลังค้ำ” สนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะใหม่–มือสอง ทั้งรถสันดาปและ EV ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปี ค้ำประกันสูงสุด 7 ปี สำหรับรายย่อย เกษตรกร และธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก
- “บสย. พร้อมช่วย” มาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% ผ่อนขั้นต่ำ 500 บาทต่อเดือน พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ได้สูงสุด 7 ปี
“รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มที่ ผ่านมาตรการด้านสินเชื่อ การค้ำประกัน และการฟื้นฟูทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุน ลดภาระต้นทุน และเสริมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทย อันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และรักษาการจ้างงานในระยะยาว”