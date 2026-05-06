"ดาชัย" ซัดกลางสภา "สส.ปากหมา" เหมารวมกำนัน-ผญบ.ค้ายา จี้สอบจริยธรรม - "โสภณ" สั่งถอนคำพูด

สส.กล้าธรรมหารือสภา ขอ “โสภณ” สอบจริยธรรม สส.พรรคส้ม กล่าวหา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ค้ายาเสพติด พร้อมฝากถามทำไมปากหมาแบบนี้ โดนประธานฯ สั่งให้ถอนคำพูด
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง พรรคกล้าธรม หารือต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ ตั้งกรรมการสอบมาตรฐานทางจริยธรรม กับ สส.ที่อภิปรายพาดพิงและกล่าวหาเหมารวมยกเข่งกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเสพยาและเป็นผู้ค้ายาเสพติดทั้งนั้น ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกจังหวัดเดือดร้อน เพราะโดนกล่าวหา
“ผมลงพื้นที่ ที่ จ.ลำปาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝากมาถามว่า สส.คนนั้นทำไมปากหมาแบบนี้ เป็น สส.ที่ไร้วุฒิภาวะทางความคิด ทั้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักเพื่อประชาชน ไม่ใช่พูดแบบนั้น ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเสียหาย แล้วมาอัดคลิปขอโทษ” นายดาชัย กล่าว
ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่ง นายโสภณขอให้ถอนคำพูดที่ว่า สส.ปากหมา เพราะเป็นคำไม่สุภาพ ไม่ควรบันทึกไว้ ซึ่งนายดาชัยยอมถอนแต่โดยดี