ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ชูวอลเลย์บอล “สาวเหล็ก NO L CUP 2026” ปีที่ 7 ตอกย้ำพื้นที่ปลอดภัย “ลบอคติ-ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ”

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม และมูลนิธิเอ็มพลัส จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันVOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026 ชิงแชมป์ประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และรณรงค์สุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ,
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี กล่าวว่า ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026 ต่อเนื่องมาถึงซีซันที่ 7 ซึ่งสิ่งสำคัญที่มุ่งเน้นไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันกีฬา แต่คือการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักกีฬาที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ได้แสดงศักยภาพด้านกีฬา ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับ ควบคู่การขับเคลื่อนสังคมปลอดภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมเสี่ยง
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 เน้นย้ำถึงพันธกิจสำคัญคือการทำให้ปัจจัยเสี่ยงอย่างเหล้าและบุหรี่เป็นศูนย์ โดยใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นเครื่องมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสุขภาวะที่ดี, พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักกีฬาเป็น “ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง” และยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดรับความหลากหลาย
ขณะที่ นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ระบุว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นมากกว่ากีฬา แต่คือ “พื้นที่เปลี่ยนความคิด” ที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการลบอคติ (Stigmatization) และเสริมพลัง (Empowerment) ให้กลุ่ม LGBTQ+ ได้แสดงตัวตนอย่างมั่นใจ พร้อมชี้ว่าการตีตราและการไม่ยอมรับในสังคม ยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด และปัญหาสุขภาพจิต
ทั้งนี้ ผลสำรวจจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันปี 2025 พบว่า กว่า 40% ของนักกีฬาเคยถูกบูลลี่จากอัตลักษณ์ทางเพศ ขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ยังรู้สึกไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้อย่างเต็มที่ และร้อยละ 14.17 เคยเผชิญการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศ สะท้อนถึงความจำเป็นของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสังคม อย่างไรก็ตาม นักกีฬาส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและพฤติกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมค่านิยม “ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” ในกลุ่มเยาวชนต่อไป
ด้านนายไพรัตน์ ใจบุญ จากมูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมเสริมว่า โครงการนี้สอดคล้องกับภารกิจลดการตีตราและส่งเสริมสิทธิกลุ่ม LGBTQIAN+ พร้อมทั้งนำบริการความรู้ด้านการป้องกัน HIV และการดูแลสุขภาพ (Healthy) เข้ามาบูรณาการในทุกสนามแข่งขัน
ไฮไลท์สำคัญของงานคือการร่วมพูดคุยกับ ทีมประเสริฐนิกรกุล จ.บึงกาฬ แชมป์เก่า 2 สมัยซ้อน โดย โค้ชส้มโอ หรือ นภัสภณ กริชยานนท์ ที่ยืนยันความพร้อมในการป้องกันแชมป์ปีที่ 3 แม้จะเป็นงานที่ท้าทาย, พร้อมระบุว่ารายการนี้เป็น “ผลผลิต” สำคัญที่สร้างนักกีฬาก้าวไปสู่ทีมชาติและคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาแล้ว, ด้านนักกีฬาในทีมอย่าง กอบัวและลูกเกื้อ ยืนยันว่าการลด ละเลิกแอลกอฮอล์ ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นและส่งเสริมระเบียบวินัยช่วยให้มีประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมที่หนักหน่วง
นอกจากนี้ยังมีไอดอลชื่อดังอย่าง รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น และ โกโก้ กกกร เบญจาธิกุล มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ โดย โกโก้ สะท้อนว่าปัจจุบันวงการกีฬาเปิดกว้างมากขึ้นและไม่มีเพศมาเป็นข้อจำกัดความสามารถ ขณะที่ รัศมีแข ให้มุมมองว่าประเทศไทยควรเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของเอเชียในการจัดการแข่งขันสำหรับกลุ่ม LGBTQIAN+ เหมือนกับ Euro Games หรือ World Games ในต่างประเทศ เพื่อให้ทุกคนที่มีความฝันได้มีเวทีแสดงศักยภาพอย่างแท้จริง,
สำหรับการแข่งขัน VOLLEYBALL “สาวเหล็ก” NO L CUP Thai PBS 2026 ในปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 สนาม ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ก่อนปิดท้ายด้วยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยแต่ละสนามเปิดรับทีมเข้าร่วมจำนวน 12 ทีม ทั้งนี้เพื่อคัดสุดยอดทีมสาวเหล็กจากทั่วประเทศร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการวอลเลย์บอลไทย สู่ระดับประเทศ ดังนี้
สนามที่ 1 วันที่ 23-24 พ.ค. 2569 โซนภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สนามที่ 2 วันที่ 30-31 พ.ค. 2569 โซนภาคกลาง โรงเรียนกีฬาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สนามที่ 3 วันที่ 13-14 มิ.ย. 2569 โซนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สนามที่ 4 วันที่ 20-21 มิ.ย. 2569 โซนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา สนามที่ 5 วันที่ 11-12 ก.ค. 2569 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ