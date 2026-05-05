“เท้ง” ลั่นสู้ศึก กทม.เพื่อผลักดันวาระเมือง โวส่งฟูลทีมผนึกกำลัง สส.รับใช้คนกรุง เปิดชื่อ สก.ครบ 50 เขต

หน.พรรคส้ม ยืนยันสู้สนาม กทม. เพื่อผลักดันวาระเมือง ส่งฟูลทีมสร้างกรุงเทพที่ง่ายขึ้น ครบทั้งผู้ว่าฯ สก. ทีมบริหาร ผนึกกำลัง สส.กทม. รับใช้คนกรุงเทพ เปิดรายชื่อชิง สก. ครบ 50 เขต
วันนี้ (5 พ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวปิดท้ายเวทีถึงเหตุผลที่พรรคตัดสินใจสู้ในสนาม กทม. โดยระบุว่า การตัดสินใจส่งตัวแทนพรรคลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชน ไม่ใช่การช่วงชิงพื้นที่ทางการเมือง ไม่ใช่แค่การรักษาฐานเสียง แต่คือโอกาสในการนำเสนอวาระเมืองของกรุงเทพ ว่าอีก 4 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า กรุงเทพควรมีหน้าตาแบบไหน
“เราต้องการสร้างกรุงเทพที่เป็นหลังพิงให้กับคนที่ล้ม และเป็นลมใต้ปีกให้กับทุกคน มีสวัสดิการโอบอุ้มคนทุกคนอย่างเท่าเทียม และสร้างโอกาสในการเติบโต ตั้งตัว ขยายธุรกิจ ค้าขายง่ายขึ้น เลี้ยงครอบครัวง่ายขึ้น เดินทางง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
แต่ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถทำได้โดยผู้ว่าเพียงคนเดียว การที่เราจะดูแลคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพให้ครบถ้วน เราต้องทำงานร่วมกันในหลายระดับ
เราต้องการ สส. แก้กฎหมาย เพิ่มอำนาจให้ กทม. จัดการคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพให้ได้มากขึ้นเราต้องการ ผู้ว่าฯ กำหนดทิศทางนโยบาย บริหารเมือง ขับเคลื่อนกลไกการทำงานเราต้องการทีมบริหารมืออาชีพ เพื่อดูแลงานแต่ละด้านด้วยประสบการณ์ ข้อมูล และองค์ความรู้เราต้องการ สก. ดูแลพื้นที่ ใกล้ชิดประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกเขต ตรวจสอบงบประมาณที่ควรใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ รวมถึงผลักดันวาระเขต ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือ “ประชาชน” คนกรุงเทพ ที่จะต้องได้รับการดูแลจากเมืองๆ นี้ พวกคุณเองก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมือง ผ่านการมีส่วนร่วม คิด ออกแบบนโยบาย ติดตามตรวจสอบการทำงานของเมือง / โดยเมืองที่ดี ต้องเอื้อให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ง่าย โปร่งใส มีความหมาย ไม่เป็นภาระกับประชาชน
วันนี้ ผมยืนยันว่า พรรคประชาชนเดินเข้าสู่การเลือกตั้งผู้ว่าด้วยความพร้อม ครบทุกด้าน หลายท่านอาจจะมองว่าสนามนี้สู้ยาก ผมยอมรับว่ายาก เพราะผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน ท่านทำงานได้ดี เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชน แต่เราพร้อมสู้ เรามั่นใจว่าเรามีวาระกรุงเทพที่จะนำเสนอต่อประชาชน และเรามีฟูลทีม”
นายณัฐพงษ์ ได้เปิดรายชื่อทีมบริหาร กทม. ได้แก่
1. วรภพ วิริยะโรจน์ ดูแลด้านเศรษฐกิจและการคลัง
2. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ดูแลด้านปราบปรามคอร์รัปชัน
3. วัลลภ ตรีฤกษ์งาม ดูแลด้านสวัสดิการ
4. ศ.อมร พิมานมาศ ดูแลด้านโยธา
5. นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ดูแลด้านสาธารณสุข
นอกจากนี้ ยังมีทีมที่ปรึกษาอีก 2 คน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางนโยบายและการบริหารราชการ กทม. ได้แก่
6. เดชรัต สุขกำเนิด ดูแลด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
7. เพียงพนอ บุญกล่ำ ดูแลด้านปฏิรูประบบราชการ
“นี่คือฟูลทีม ที่มีครบทั้งเจตจำนงทางการเมือง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความสามารถในการผลักดันกฎหมาย พร้อมเปลี่ยนเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เช่นการใช้สิทธิ 30 บาท และการส่งตัวผู้ป่วย การจัดการจราจร และการกำหนดเส้นทางขนส่งสาธารณะ การจัดการมลพิษ และฝุ่น PM 2.5 ทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ ล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งต้องใช้การผลักดันไปพร้อมกันทุกระดับ ตั้งแต่การถ่ายโอนภารกิจจากรัฐส่วนกลางไปยังท้องถิ่น การแก้ไขกฎหมายในระดับประเทศ เช่น พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ร.บ.อากาศสะอาด ควบคู่กับการผ่านข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายบางฉบับ เราสามารถผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ ถึงแม้ยังเป็นเสียงส่วนน้อยในสภา ทั้งสภาผู้แทนราษฎร และสภากรุงเทพมหานคร”
นายณัฐพงษ์ ปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณคนกรุงเทพ ที่มอบความไว้วางใจให้กับพรรคประชาชนผ่านการเลือกตั้ง สส. 2 สมัยที่ผ่านมา และเชิญชวนทุกคน เปลี่ยนความไว้วางใจเหล่านั้น เป็นคะแนนเสียงเพื่อทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่พร้อมซัปพอร์ตคุณในทุกแง่มุมของชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ของพรรคประชาชน ทั้ง 50 คน มีรายชื่อดังนี้
เขตคลองสาน - ณัฐจิรา ศุภพันธ์ (ณัฐ)
เขตคลองสามวา - สุรเกียรติ หวังพิทักษ์ (อักรอม)
เขตคลองเตย - พลอย เตลาน (ลัญ)
เขตคันนายาว - นันท์นภัส สุขสิริฐานันท์ (กาญจน์)
เขตจตุจักร - อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย (มาร์ท)
เขตจอมทอง - กิรติ จงพิพิธพร (บาส)
เขตดอนเมือง - อดิศร ฤกษ์ลักษณี (โบ๊ท)
เขตดินแดง - อัมรินทร์ สวัสยานุภาพ (ทนายจัมโบ้)
เขตดุสิต - อัครชัย กันธมาลา (มิก)
เขตตลิ่งชัน - กันตพงศ์ ดีชัยยะ (แมพ)
เขตทวีวัฒนา - ณัฐนนท์ นาคหล่อ (หลุยส์)
เขตทุ่งครุ - มหัทธวัฒน์ พรเภตรา (บอสส์)
เขตธนบุรี - สุวิจักขณ์ วิริยะธนการ (สิทธิ์)
เขตบางกอกน้อย - อริย์ธัช ยอดไชยเกียรติ (อริ)
เขตบางกอกใหญ่ - พลวริศ สุทธิคีรี (ภู)
เขตบางกะปิ - วีระชาติ เสประธานนท์ (โจ้)
เขตบางขุนเทียน - เอษณา จรัสสุริยพงศ์ (เอ)
เขตบางคอแหลม - กิตติสัณห์ อุตสาหประดิษฐ์ (เอิร์ธ)
เขตบางซื่อ - ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย (เนอส)
เขตบางนา - ฉัตรชัย หมอดี (โต้ง)
เขตบางบอน - เขมชาติ ฉัตรตรัสตรัย (เขม)
เขตบางพลัด - เอกนรินทร์ พัชรประกาย (เบียร์)
เขตบางรัก - วนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน (จ๋า)
เขตบางเขน - ภาณุวัฒน์ ศรีวงษา (นุ)
เขตบางแค - อำนาจ ปานเผือก (นาจ)
เขตบึงกุ่ม - อภิชาต ปรางทอง (ตูน)
เขตปทุมวัน - อัญชิสา โรจนยุกตานนท์ (อัญอัญ)
เขตประเวศ - ฐาปนีย์ สุขสำราญ (เกตุ)
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - อัยรินทร์ กลางประพันธ์ (แป้ง)
เขตพญาไท - วรวิทย์ ฉายสุวรรณ์ (เก๋า)
เขตพระนคร - อดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์ (เจด)
เขตพระโขนง - สราวุธ อนันต์ชล (หนุ่ม)
เขตภาษีเจริญ - พัณณ์ชิตา รณบรรณ (ลิ้ม)
เขตมีนบุรี - กิตติคุณ รุจิมงคล (วิน)
เขตยานนาวา - ภัทรศักดิ์ ใหม่พระเนตร (ท๊อป)
เขตราชเทวี - เอกกวิน โชคประสพรวย (วิน)
เขตราษฎร์บูรณะ - ปิยวัช รังผึ้ง (ป้อง)
เขตลาดกระบัง - อานนท์ แม้นเพชร (โอม)
เขตลาดพร้าว - ณภัค เพ็งสุข (ต้น)
เขตวังทองหลาง - อธิการ ถิรวิริยพล
เขตวัฒนา - ภัคญดา อำนวยเดชกร (เอลฟ์)
เขตสวนหลวง - มาโนช วงศ์เกตุใจ (ต้อง)
เขตสะพานสูง - เมธิณี หวังพิทักษ์ (เมย์)
เขตสัมพันธวงศ์ - ธนภัทร เทียนกระจ่าง (ลาเต้)
เขตสาทร - ไซราม ประกายกิจ (ครูทอมมี่)
เขตสายไหม - ภมร พลจันทร์ (อ๊อฟ)
เขตหนองจอก - หยกพรชัย อิสระเสรีพงษ์ (หยก)
เขตหนองแขม - กิตติคุณ กชกรจารุพงศ์
เขตหลักสี่ - ณพวิทย์ วงศ์อารีย์ (ที)
เขตห้วยขวาง - ปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ (ปังปอนด์)