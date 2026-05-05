ปชป.ลุยเต็มสูบสนามกทม.ส่งสก.ครบ 50 เขต อุบชื่อชิงผู้ว่า ล็อคคิว "มาร์ค" นำทีมเปิดตัวกลางพ.ค.

ปชป.เดินเกมสนาม กทม. เต็มสูบ อนุมัติผู้สมัคร ส.ก.ครบ 50 เขตแล้วพร้อมดันตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. แต่ยังอุบชื่อ รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการล็อกคิว “อภิสิทธิ์” นำทีมเปิดตัวกลางเดือน พ.ค. จับตาศึกเมืองหลวงเดือด
วันนี้ (5พ.ค.) นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ ได้โพสต์ เฟสบุ๊ก ระบุว่า วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้อนุมัติผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.)ครบทั้ง 50 เขตแล้ว ขอฝากคนทำงานทุกท่านไว้ในอ้อมใจด้วยสำหรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่คณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคประชาธิปัตย์ อนุมัติครบแล้วทั้ง 50 เขต ดังนี้1.เขตดุสิต นายศรราม ภูมิไชย2.เขตพระนคร น.ส.นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์3.เขตบางซื่อ นายฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์4.เขตพญาไท นายอนุชาญ กวางทอง5.เขตราชเทวี น.ส.ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ6.เขตปทุมวัน นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์7.เขตบางรัก นายธนากร ลิ้มวาทะรส8.เขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์9.เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ10.เขตยานนาวา นายสมเกียรติ ปัญญะธารา11.เขตสาทร นายมนตรี เปรมบุญ12.เขตบางคอแหลม นางสุดคนึง แก้วทอง13.เขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ14. เขตห้วยขวาง นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล15. เขตวัฒนา นายเมธวิน มีสุวรรณ16. เขตดินแดง น.ส.จันทิมา สิทธิสุราษฎร์17. เขตจตุจักร นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์18. เขตหลักสี่ นายต้นรังสรรค์ กียปัจจ์19. เขตดอนเมือง นายไกรศักดิ์ เสาเวียง20. เขตสายไหม นายกร สิงห์ธีร์
21. เขตบางเขน นายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง22. เขตลาดพร้าว นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์23. เขตวังทองหลาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์24. เขตบางกะปิ นายปรัชญา ศรีสะอาด25.เขตบึงกุ่ม ดร.อาคร ประมงค์26.เขตคันนายาว น.ส.เกษนันท์ เรืองตาบ27. เขตสะพานสูง นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ28. เขตสวนหลวง นายณัชกรณ์ เชิดชูกิจกุล29.เขตประเวศ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล 30.เขตบางนา นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ 31.เขตพระโขนง นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ32.เขตหนองจอก นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์33.เขตลาดกระบัง นสพ.อนันต์ ฤกษ์ดี34.เขตมีนบุรี นายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ35.เขตคลองสามวา นายมนูญ อินช่วย36.เขตธนบุรี นายสามารถ คุ้มทรงธรรม37.เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล38. เขตบางพลัด น.ส.ภัทราพร ปาลวงษ์39.เขตบางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล40.เขตตลิ่งชัน นางลักขณา ภักดีนฤนาถ
41.เขตภาษีเจริญ นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ42.เขตบางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร43.เขตจอมทอง นายเจริญ เพ็ชรกิจ44.เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา45.เขตทุ่งครุ นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์46.เขตบางขุนเทียน น.ส.เนตรสกาว ชาหอม47.เขตบางบอน นายสมพร คงโครัด48.เขตบางแค นายกวิน ชาตะวนิช49.เขตหนองแขม ดร.ฮารูน มูหมัดอาลี50. เขตทวีวัฒนา นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม
ขณะที่ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใคร โดยจะให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เปิดตัวในกลางเดือน พ.ค.