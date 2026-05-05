พรรคส้มเปิดตัว "ดร.โจ" ชิงผู้ว่ากทม.ตามคาด "วิโรจน์" ลั่นพร้อมเป็นลมใต้ปีกแม้ติดคดีสานฝันคนกรุง

ตามคาด! ‘ปชน.’ เปิดตัว ’ดร.โจ‘ แคนดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ‘วิโรจน์’ ลั่น แม้ติดคดีแต่พร้อมเป็นลมใต้ปีกเดินหน้าความฝันของคนกรุงเทพฯ ให้เป็นจริงให้ได้
วันนี้ (5พ.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ห้างสามย่านมิตรทาวน์ พรรคประชาชน เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน “กรุงเทพฯ ง่ายๆ BY ผู้ว่าประชาชน” โดยมีแกนนำพรรคประชาชน อาทิ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรค นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย สส.กทม. ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก ทั้งนี้ ก่อนเริ่มงานได้เปิดวิดีทัศน์แนะนำตัวผู้สมัคร สก. ทั้ง 50 เขต รวมถึงปัญหาที่ สส.กทม. สะท้อนออกมา เช่น การคมนาคม สิทธิการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
จากนั้นเวลา 17.30 น. นายวิโรจน์ กล่าวว่า 4 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก หลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 หลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตนมีโอกาสคุยกับคณะกรรมการบริหารพรรคว่า ตนมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าทำนโยบายเพื่อคนกรุงเทพฯ ต่อ และตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างทีมบริหารเพื่อลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพฯ ในปี 2569 ซึ่งตนมีความตั้งใจจะเริ่มเดินหน้าทำทีมในปี 2567 แต่อยู่ดีๆ หากยังจำกันได้ตั้งแต่ต้นปีวันที่ 31 มกราคม 2567 อยู่ดีๆ ก็มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยสุจริตของพวกตนทั้ง 44 คนในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งตอนนั้นศาลวินิจฉัยว่าไม่สามารถทำได้ และเพียงแค่ไม่กี่วันต่อมา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ก็มีคนรับลูกไปร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) ทันที ว่าตนและเพื่อนของตนละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
นายวิโรจน์ กล่าวต่อว่า แต่ตนยังมีความตั้งใจอยู่ สามารถถามทุกคนได้ว่าตนไม่เคยยุติความมุ่งมั่นของตนที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอีกครั้งให้ยุบพรรคก้าวไกล แล้วคดีของพวกตนก็เดินหน้ามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ในวันนั้นตนรู้ตัวดีและตระหนักดีว่าความฝันของตนที่ต้องการทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่คนเท่ากัน ต้องยุติลงชั่วคราวจนกว่าความตั้งใจดี และความสุจริตของตนจะได้รับการพิสูจน์และข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้งปวงจะผ่านพ้นไป
นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ตนได้คุยกับนายพิจารณ์ว่าพรรคมีความจำเป็นอย่างมากเพราะความฝันของพรรคจะหยุดลงพร้อมกับความฝันของตนไม่ได้ ตั้งแต่ปี 2567 ตนบอกกับนายพิจารณ์ว่าพรรคจำเป็นต้องเดินหน้าคัดสรรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ ได้แล้ว เพื่อให้ความฝันของพรรค ซึ่งก็คือพวกเราทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่ อยู่ที่บ้าน และอีกหลายๆ คนต้องเดินหน้าต่อ และก้าวข้ามตนไปข้างหน้า แต่ไม่ต้องห่วงและไม่ต้องกังวล ตนยืนยันว่าตนจะยังเป็นคนที่ช่วยเหลือพรรคและเป็นลมใต้ปีก เป็นเครื่องจักร เป็นเครื่องยนต์ เป็นไม้ค้ำให้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ ของพรรคประชาชน ตลอดจนผู้สมัคร สก. ทุกคนเพื่อเดินหน้าความฝันของคนกรุงเทพฯ ให้เป็นจริงให้ได้ และขอเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ ในนามพรรคประชาชน คือ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน