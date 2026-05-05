“ภัณฑิล” ไหว้รับผิดเหมาด่ากำนัน ผญบ. ยันยาเสพติดคลองเตยมีจริง ท้าลงไปดู พร้อมให้พรรคลงโทษ

สส.พรรคส้ม ยกมือไหว้ น้อมรับผิดสื่อสารพลาดเหมาเข่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยันปมยาเสพติดคลองเตยคือเรื่องจริง-ไม่ได้ด้อยค่า ท้า เดินไปเลยครึ่งชั่วโมง ก็เห็นคนดมกาว -สูบยาไอซ์ พร้อมรับบทลงโทษจากพรรคหลังโดนจี้ลาออก
วันนี้ (5 พ.ค. 2569) นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ชาวคลองเตยรวมตัวกันเรียกร้องให้รับผิดชอบกรณีอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้าน และยาเสพติดว่า เมื่อเช้าตนติดประชุมกับโฆษกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ส่งตัวแทนไป แม้ว่าความจริงจะไม่ได้เชิญตนโดยตรง จะเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงออก สืบเนื่องจากการอภิปรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของตน ซึ่งตนได้ขอโทษต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน ยอมรับว่าสื่อสารผิดพลาดไปจริงๆ เป็นการเหมารวม แต่ในกรณีของคลองเตย ยืนยันว่าเป็นข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ถึงความง่ายในการเข้าถึงยาเสพติด ซึ่งยังมีอยู่จริง ไม่ได้เป็นการด้อยค่าคนคลองเตย อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ ตนจะขออนุญาตประธานสภาที่ทำหน้าที่ในที่ประชุม เพื่อพูดในประเด็นของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งตนได้สื่อสารผิดพลาดและไม่ได้มีเจตนา แต่ในกรณีของคลองเตย เป็นคนละกรณีกัน ยืนยันว่าอจากให้เจ้าหน้าที่เข้ามากวดขัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อเยาวชน เป็นเจตนาที่ต้องการปกป้องชาวชุมชนคลองเตยให้ห่างไกลจากยาเสพติด
นายภัณฑิล ยืนยันว่าการร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดในคลองเตยมีเยอะมาก แต่ผู้ร้องเรียนเป็นคนที่ที่อยู่ใกล้ชุมชน จะให้ไปร้องเรียนเองก็ยาก ซึ่งรูปแบบที่ตนพูดเป็นแบบกว้างๆ ไม่ได้เจาะจงเป็นจุดๆ เพราะจะเกิดอันตรายกับผู้ที่ชี้เบาะแส และหลังไมค์ ก็ได้ร้องเรียนต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) อยู่แล้ว ยืนยันว่าสอบถามกับทีมงานได้ว่ามีข้อร้องเรียนทุก 2-3 วัน
“เดินไปก็เห็นคนดมกาว ลงพื้นที่หาเสียงก็เจอคนห่อกระดาษฟอยล์ มีเทียนไขสูบยาไอซ์ หากเดินเข้าไปในชุมชน ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเห็นแน่นอน ยืนยันว่าไม่ได้มีการด้อยค่า ผมเป็นคนคลองเตย เป็นตัวแทนของประชาชนคลองเตย ผมจะไปทำอย่างนั้นทำไม ผมมีหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนชาวคลองเตย ปกป้องผลประโยชน์ของชาวคลองเตย ไม่มีเด็ดขาดที่ผมจะไปด้อยค่า” นายภัณฑิล กล่าว
เมื่อถามว่านายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาชน ก็ออกมายืนยันว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนนจริง ไม่สอดคล้องกับที่พรรคออกมาขอโทษ นายภัณฑิล กล่าวว่า ตนยอมรับว่าการพูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องผิดพลาด เพราะไปเหมารวมว่าเป็นตัวดีทั้งนั้น มันใช้ไม่ได้ ต้องใช้คำว่าบางคน ซึ่งตนจะไปขอโทษที่สภาอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเหมารวม สิ่งใดที่สื่อสารไม่เหมาะสมเราก็ต้องยอมรับ ตนมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน หลายคนทุ่มเททำงานเต็มที่ ยอมรับว่าเป็นงานที่ยาก เพราะเขาเป็นคนที่ที่อยู่ในพื้นที่ การจะพูดเองเป็นเรื่องที่ยาก ต้องอาศัยคนนอก
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนได้เรียกไปตักเตือนหรือลงโทษอะไรแล้ว นายภัณฑิล กล่าวว่า กรรมการวินัยได้มีการแจ้งว่าจะมีการประชุมและเรียกตนเข้าไป ซึ่งในที่ประชุมพรรคตนก็ได้น้อมรับคำตักเตือนและทุกคำวิจารณ์ ยืนยันพร้อมที่จะเข้าไป เพราะตนสื่อสารผิดพลาดไปจริงๆ
เมื่อถามว่าเมื่อวานนี้ สส.พรรคภูมิใจไทย เรียกร้องให้ลาออกเพื่อเป็นการรับผิดชอบ นายภัณฑิล กล่าวว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการของพรรค ตนน้อมรับในสิ่งที่ทำผิดพลาด และตนก็ต้องรับผิดชอบต่อพรรคด้วย
เมื่อถามว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมองว่าการขอโทษไม่เพียงพอ ขอให้มีการทบทวนตัวเอง นายภัณฑิล ยกมือไหว้ ก่อนกล่าวว่า ”ต้องขอโทษทุกท่านอีกครั้งยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนา ผมสื่อสารผิดพลาดไป แน่นอนว่าจะต้องระมัดระวังในอนาคตให้มากขึ้น บทลงโทษในฐานะสมาชิกของพรรคผมก็พร้อมจะน้อมรับ“