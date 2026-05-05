ปชป.ไล่บี้คดี ”ศักดิ์สยาม” จ่อยื่นป.ป.ช.ทบทวนคำวินิจฉัย แย้มมีหลักฐานใหม่ใบสั่งล้วงลูกประมูล

“ปชป.” กัดไม่ปล่อย คดี ”ศักดิ์สยาม” สัปดาห์หน้ายื่น ป.ป.ช.ทบทวนคำวินิจฉัยเดิม เผยมีหลักฐานใหม่ใบสั่งล้วงลูกประมูล
เมื่อวันที่ (5 พ.ค.) เวลา 16.00 น. ที่ พรรคประชาธิปัตย์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อและ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุม สส. พรรคฯ ถึงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า ขณะนี้คณะทำงานร่วมระหว่าง พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชน กำลังเร่งยกร่างคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 เพื่อรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภา ยื่นต่อประธานสภาฯ ให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา เพื่อตั้งผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในกรณีดังกล่าว เนื่องจากมีข้อกังขาในรายละเอียดของคำวินิจฉัยที่สวนทางกับข้อเท็จจริง
นายสาทิตย์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นสำคัญที่เป็นความคืบหน้า คือการเตรียมยื่นขอให้ ป.ป.ช. ทบทวนคำวินิจฉัยใหม่ โดยพรรคฯตรวจพบ หลักฐานรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีน้ำหนักมาก คือหนังสือสั่งการของนายศักดิ์สยามในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ระบุให้หน่วยงานภายใต้สังกัดต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบก่อนในกรณีที่มีการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งพรรคฯเห็นว่าหนังสือสั่งการฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการเข้าไปแทรกแซงการดำเนินการตามกฎหมาย และส่อให้เกิดความขัดกันของผลประโยชน์ตามกฎหมาย ป.ป.ช. อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประเด็นที่ ป.ป.ช. ไม่เคยนำมาพิจารณาให้เกิดความกระจ่างมาก่อน โดยกระบวนการยกร่างคำร้องคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์นี้ และพร้อมที่จะยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ทบทวนคำวินิจฉัยเดิมในต้นสัปดาห์หน้าทันที เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานความถูกต้องและโปร่งใสในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง