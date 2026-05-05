ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งชุดใหญ่ ขรก.การเมือง พรึ่บ เคาะทีมผู้แทนการค้าไทย กก.สลากฯ และ ยาสูบฯ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.มีมติแต่งตั้งในหลายกระทรวงและคณะกรรมการ เคาะทีมผู้แทนการค้าไทย พร้อมตั้งขรก.การเมืองพรึ่บชุดใหญ่ เคาะกก.สลากฯ และ ยาสูบฯ
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ นายชุตินทร คงศักดิ์ และนายวีระพงษ์ ประภา เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้1. นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 25682. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
รองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ดังนี้1. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม2. นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้ง นายรุ่งเรือง กิจผาติ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายไวฑิตโอชวิช ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้1. เลื่อน นางวาสนา ทองจันทร์ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ตำแหน่งเลขที่ 7สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2. เลื่อน นางจิตติมา กรีอารี ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตำแหน่งเลขที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ราย ดังนี้1. นายภาณุ พรวัฒนา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี)2. นายสุธรรม จริตงาม ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแต่งตั้งให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามลำดับดังนี้1. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2. นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้1. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์)2. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)3. นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง ร้อยตำรวจเอก ณัชธพงศ์ ประเสริฐโสภา ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนภินทร ศรีสรรพางค์)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้ง พลตรี เฉลิม สีเจริญ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งตั้ง นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้ง พันตำรวจเอก อิทธิกรจิรัตนานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 4 ราย ดังนี้1. นายอาร์ชวัส เจริญศิลป์2. นายสันติธาร เสถียรไทย3. นายดนุพร ปุณณกันต์4. พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคลทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (กระทรวงการคลัง)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้1. นายสุรพล โอภาสเสถียร2. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ3. พลตำรวจตรี นพสิทธิ์ มิตรภักดีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย (กระทรวงการคลัง)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง จำนวน 3 คน ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ดังนี้1. นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์2. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร3. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป