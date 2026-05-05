“โสภณ” มอบนโยบายขรก.รัฐสภา เร่งทำแผน ใช้งบ 69 ปรับพื้นที่ให้สง่างาม ชี้ปี 70 ถูกลด 18% สั่งงดดูงานตปท.

ปธ.สภาฯ มอบนโยบาย ขรก.รัฐสภา เร่งทำแผน ใช้งบ69 - เน้นปรับปรุงพื้นที่ให้สง่างาม เผยงบฯปี70 รัฐสภาถูกลดงบ 18% พร้อมสั่งงบ กมธ.-สส.-ขรก. งดเดินทางดูงานตปท. เว้นถูกเชิญเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วันนี้ (5 พ.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร่วมประชุมกับ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
โดย นายโสภณ กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งถึงการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2569 ว่า ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ทำทีโออาร์ ขอให้ทำแผนส่งประธานสภาฯ ภายในเดือนมิ.ย. ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 พบว่าส่วนของรัฐสภาถูกปรับลดลง 18% ซึ่งได้ประสานไปยังฝ่ายบริหารแล้วว่าอย่าปรับลดงบประมาณของรัฐสภาอีกเพราะปรับลดลงมามากแล้ว นอกจากนั้นขอให้สำนักงานที่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารรัฐสภา ทำแผนของงบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สง่างามอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สส. สว. บุคลากรรัฐสภา รวมถึงประชาชน ขณะที่แนวทางการบริหารอาคารสถานที่ ได้ขอให้นำห้องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาทำเป็นห้องเนอสเซอรี่ เพื่อดูแลบุตร - หลานของบุคลากรรัฐสภาโดยมอบหมายให้ น.ส.มัลลิกา เป็นผู้ดูแล ประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน
นายโสภณ ยังสั่งการให้งดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของ กรรมาธิการ (กมธ.) ข้าราชการร และ สส. ในช่วงนี้ ส่วนการเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อได้รับเชิญ ให้เดินทางได้เป็นกรณีๆ เนื่องจากถือเป็นกลไกสำคัญในทางการทูตและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ