สืบ ป.ป.ช. ภาค 4 จับมือตร.ปทุม รวบกก.บริษัทฯ คดีฮั้วประมูลโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อบจ.บึงกาฬ

สืบ ป.ป.ช. ภาค 4 สนธิกำลังตร.ปทุมธานี จับกรรมการบริษัทฯ คดีฮั้วประมูลโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อบจ.บึงกาฬ มีมูลค่ากว่า 20 ล้าน
วันนี้ (5พ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป ช.เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริต กลุ่มสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ลงพื้นที่ทำการสืบสวนจับกุมนายเต็มสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) กรรมการผู้มีอำนาจ จัดการแทน บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ ภาค 4 (ศาลจังหวัดธัญบุรี) ที่ 167/2569 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 (ศาลจังหวัดธัญบุรี) ที่ 168/2569 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ฐานเป็นผู้สนับสนุน เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
สืบเนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในจังหวัดบึงกาฬสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณ์ที่จะพัฒนาการเรียนรู้ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 20,000,000 บาท สนับสนุนโครงการดังกล่าว สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวนกว่า 215 โรงเรียน ในโครงการดังกล่าว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 มีผู้เสนอราคาจำนวน 5 ราย โดยมีบริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด โดยนายเต็มสิทธิ์ฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ เป็น 1 ใน 5 รายดังกล่าว โดยมีพฤติการณ์ในการส่งใบเสนอราคาที่มีรายการคุณลักษณะ และราคาสื่อการเรียนการสอนเหมือนกัน เพื่อประกบ เป็นคู่เทียบให้อีกบริษัทหนึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และมีสิทธิเข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
การกระทำนายเต็มสิทธิ์ฯ กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด จึงมีมูลเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวย แก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 มาตรา 157 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 7 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 65 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 มาตรา 192 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 12
โดยคณะเจ้าหน้าที่นักสืบสวนคดีทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ได้สืบสวนจนทราบว่านายเต็มสิทธิ์ฯ ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงได้วางแผนทำการจับกุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยเฝ้าสังเกตการณ์ ณ สถานที่ดังกล่าว จนกระทั่งพบตัวนายเต็มสิทธิ์ฯ ขับรถยนต์ออกจากบ้านพัก คณะเจ้าหน้าที่จึงได้สะกดรอยติดตามอย่างกระชั้นชิดไปจนถึงสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนกรุงเทพ - ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี คณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงาน จากนั้นได้แสดงหมายจับและอ่านหมายจับให้ผู้ถูกจับฟัง ผู้ถูกจับรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคลตามหมายจับนี้จริง และยังไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อน พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิให้ทราบ จากนั้นได้นำตัวไปยังกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ทำบันทึกจับกุม เก็บลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้ถูกกล่าวหา / ผู้ถูกจับ ของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งแจ้งการควบคุมตัวไปยังอัยการและฝ่ายปกครองและดำเนินการอื่นเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
จากนั้นได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 เพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ต่อไป