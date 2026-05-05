"เอกนิติ"​ แจง พ.ร.ก.4 แสนล้านทยอยกู้ ไม่ใช่กู้มากองก้อนเดียว คาด​ "ไทยช่วยไทยพลัส​" แจก 30 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนปลาย พ.ค.

"เอกนิติ" แจงขั้นตอนออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ยันทยอยกู้-ไม่กู้มากองก้อนเดียว คาดไทยช่วยไทยพลัส แจกสิทธิ 30 ล้านสิทธิ พร้อมเปิดลงทะเบียนปลาย พ.ค.นี้
วันที่ 5 พ.ค.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ จะต้องเข้าไปยังที่ประชุมรัฐสภา รวมถึงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและประชุมเป็นนัดแรก โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในวันนี้มีการกำหนดกรอบวัตถุประสงค์การออก พ.ร.ก.แบบกว้างๆ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ซึ่งจะเน้นความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล ก่อนย้ำว่าทุก โครงการจะต้องเข้าที่ประชุม ครม.
เมื่อถามย้ำว่า การออก พ.ร.ก. กู้เงินดังกล่าวจะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ใครช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ซึ่งแหล่งเงินจะมาจาก ตรงนี้ ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งมาจากพ.ร.บ.โอนงบประมาณ ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเบื้องต้นแล้ว รวมไปถึงงบฯปกติ
ส่วนจะนำเงินจากการกู้เงินมาใช้จำนวนเท่าใดขอดูรายละเอียดก่อน แต่ยืนยันว่าโครงการไทยช่วยถ่ายพลัสมีแน่ ส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้พิจารณา
นายเอกนิติ ยังระบุอีกว่าใน พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว ไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการต่างๆที่จะใช้งบประมาณจากส่วนนี้ชัดเจน มีเพียงเป็นวัตถุประสงค์เท่านั้น
ส่วนประกอบระยะเวลาการกู้เงินจะเป็นเท่าใด นายเอกนิติ กล่าวว่า จะเป็นการกู้เงินตามระยะเวลา ไม่ใช่เป็นการกู้มากองทีเดียว เพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนที่กองไว้
ส่วนความชัดเจนสิทธิ์ของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีจำนวนเท่าใดนั้น นายเอกนิติ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ภาพรวมผู้ได้สิทธิปกติ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจากการดูงบประมาณในเบื้องต้น คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านสิทธิ แต่อย่างไรก็ต้องดูงบประมาณก่อน ซึ่งส่วนตัวมองว่าจำนวน 30 ล้านสิทธิก็น่าจะเพียงพอ เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เคยทำมาสามารถทำได้สูงสุด 28 ล้านสิทธิ ส่วนรายละเอียดของผู้ที่จะได้ใช้สิทธิ จะเป็นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีหรือไม่ ขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อน
เมื่อถามว่า จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียน กลุ่มผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เมื่อใดนั้น นายเอกนิติ ระบุว่า คิดว่าจะทำพร้อมกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม