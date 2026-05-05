"เอกนิติ"​ แจง พ.ร.ก.4 แสนล้านทยอยกู้ ไม่ใช่กู้มากองก้อนเดียว คาด​ "ไทยช่วยไทยพลัส​" แจก 30 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนปลาย พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 5 พ.ค.นายเอกนิติ​ นิติ​ทัณฑ์​ประภาศ​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​ กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ​ว่า หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ จะต้องเข้าไปยังที่ประชุมรัฐสภา​ รวมถึงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและประชุมเป็นนัดแรก โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในวันนี้มีการกำหนดกรอบวัตถุประสงค์การออก พ.ร.ก.แบบกว้างๆ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ซึ่งจะเน้นความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล​ ก่อนย้ำว่าทุก โครงการจะต้องเข้าที่ประชุม ครม.

เมื่อถามย้ำว่า การออก พ.ร.ก. กู้เงินดังกล่าวจะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ใครช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ​ ซึ่งแหล่งเงินจะมาจาก ตรงนี้ ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งมาจากพ.ร.บ.โอนงบประมาณ​ ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเบื้องต้นแล้ว รวมไปถึงงบฯปกติ​
ส่วนจะนำเงินจากการกู้เงินมาใช้จำนวนเท่าใดขอดูรายละเอียดก่อน แต่ยืนยันว่าโครงการไทยช่วยถ่ายพลัสมีแน่​ ส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้พิจารณา


นายเอกนิติ ยังระบุอีกว่าใน พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว ไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการต่างๆที่จะใช้งบประมาณจากส่วนนี้ชัดเจน มีเพียงเป็นวัตถุประสงค์เท่านั้น​

ส่วนประกอบระยะเวลาการกู้เงินจะเป็นเท่าใด นายเอกนิติ​ กล่าวว่า​ จะเป็นการกู้เงินตามระยะเวลา ไม่ใช่เป็นการกู้มากองทีเดียว เพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนที่กองไว้

ส่วนความชัดเจนสิทธิ์ของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีจำนวนเท่าใดนั้น นายเอกนิติ​ กล่าวว่า​ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา​ แต่ภาพรวมผู้ได้สิทธิ​ปกติ​ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจากการดูงบประมาณในเบื้องต้น คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านสิทธิ​ แต่อย่างไรก็ต้องดูงบประมาณก่อน​ ซึ่งส่วนตัวมองว่าจำนวน 30 ล้านสิทธิ​ก็น่าจะเพียงพอ​ เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เคยทำมาสามารถทำได้สูงสุด 28 ล้านสิทธิ​ ส่วนรายละเอียดของผู้ที่จะได้ใช้สิทธิ จะเป็นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีหรือไม่ ขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อน

เมื่อถามว่า จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียน กลุ่มผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เมื่อใดนั้น​ นายเอกนิติ​ ระบุว่า​ คิดว่าจะทำพร้อมกันในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

