วุฒิฯ ตั้ง 15 กมธ.สอบประวัติ "จักรพงศ์” ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาล รธน.ให้เวลา 60 วัน เน้นคุณสมบัติ–ความโปร่งใส

วุฒิสภาตั้ง กมธ.สอบประวัติ “จักรพงศ์” ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการศาล รธน. 15 คน กรอบ 60 วัน ถกปมคุณสมบัติ–ความโปร่งใส
วันนี้ (5 พ.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ซึ่งมี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นายจักรพงศ์ วิวัฒน์วานิช อาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติฯ มีจำนวน 15 คน อาทิ นายกมล รอดคล้าย นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร พล.ต.ต.ฉัตรวรรณ แสงเพชร นายชีวะภาพ ชีวะธรรม พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย นายธวัช สุระบาล และนายกัมพล สุภาเพ่ง โดยกำหนดกรอบเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ต่อมา นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา ได้หารือในที่ประชุม โดยตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติครั้งนี้ ไม่มีตัวแทนจากคณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตต่อรายงานของคณะกรรมการสรรหา ที่ระบุถึงผลการตรวจสอบบัตรสนเท่ห์ กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงกับสาขาที่สมัคร โดยผลการพิจารณาใช้การลงมติ ซึ่งออกมาไม่เป็นเอกฉันท์ 6 ต่อ 2 เสียง โดย 2 เสียงที่เห็นว่าคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มีนัยสำคัญ เนื่องจากหนึ่งในนั้นคือ นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการสรรหา
นายเทวฤทธิ์ กล่าวว่า กระบวนการสรรหาที่รัฐธรรมนูญกำหนดและตามความมุ่งหมาย ควรเน้นกระบวนการปรึกษาหารือ แต่รายงานที่วุฒิสภาได้รับกลับเน้นการลงมติ พร้อมเหตุผลประกอบเพียงสั้น ๆ จึงหวังว่าคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติจะให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความกระจ่างและลดข้อสงสัยของประชาชน ว่าทำไม 6 เสียงจึงเห็นว่าคุณสมบัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ขณะที่อีก 2 เสียงเห็นว่าไม่ถูกต้อง
พร้อมกันนี้ นายเทวฤทธิ์ ยังเสนอให้มีการเปิดเผยรายงานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 110 ให้มากขึ้น จากเดิมที่เปิดเผยเพียงประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ 1 หน้า ขณะที่รายละเอียดอื่นเป็นเพียงกระบวนการของกรรมาธิการและแบบฟอร์มตรวจสอบจริยธรรม โดยเห็นว่าควรเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ ท่ามกลางความขัดแย้งและข้อสงสัยในกระบวนการพิจารณา
ด้านนายวุฒิชาติ ชี้แจงว่า กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นไปตามลำดับของคณะกรรมาธิการ ซึ่งชุดนี้อาจยังไม่ใช่ลำดับของคณะกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมือง จึงไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกฝ่ายได้
นายวุฒิชาติ ยังชี้แจงถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรอบนี้มีการเร่งรัด ว่า ตนไม่สบายใจกับข้อกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากข้อเท็จจริง กระบวนการสรรหาเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ใช้เวลานานกว่า 1 ปีครึ่ง มีการประชุมหลายครั้ง และเคยต้องเริ่มกระบวนการใหม่ เนื่องจากเสียงเห็นชอบไม่ถึง 2 ใน 3
นอกจากนี้ ยังมีการขยายระยะเวลารับสมัครจากเดิม 15 วัน เป็น 45 วัน เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย และแม้จะมีข้อร้องเรียนภายหลังปิดรับสมัคร คณะกรรมการสรรหาก็ไม่ได้ละเลย โดยรับเรื่องไว้พิจารณา ส่งผลให้ต้องเลื่อนการรับรองจากวันที่ 24 เม.ย. เป็นวันที่ 29 เม.ย. ก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภา
นายวุฒิชาติ กล่าวย้ำว่า กระบวนการทั้งหมดเป็นการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเป็นทีม โดยไม่ได้มีการเร่งรัดอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด