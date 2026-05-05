“ศุภมาศ” ไม่ปล่อยผ่าน "ปลานิลกระป๋อง" ชี้เอาเปรียบผู้บริโภค สั่ง สคบ.เกาะติดป้องกันซ้ำรอย

“ศุภมาศ” ชี้กรณี “ปลานิล ทำปลากระป๋อง” เอาเปรียบประชาชน แม้ปิดเคสไปแล้ว แต่ สคบ.ยังเกาะติด ป้องกันเหตุซ้ำรอย ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกจังหวัด เผยนายกฯ กำชับรัฐมนตรีดูหน่วยงานตนเองดูแลประชาชน
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีนำปลานิล มาทำปลากระป๋อง ไม่ตรงฉลาก ว่า ถือเป็นเคสที่ค่อนข้างจะโด่งดัง ล่าสุด แม้จะมีการเคลียร์กันแล้ว แต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีก ดังนั้น ในอำนาจหน้าที่ของ สคบ. ได้มีการสั่งการ ให้สคบ.ทุกจังหวัด ตรวจสอบในรายละเอียดจนถึงโรงงาน จะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียน
ขณะเดียวกันคงไม่ใช่เรื่องปลากระป๋องอย่างเดียว กรณีน้ำดื่มที่จ.นครราชสีมา อยากฝากเตือนประชาชนทุกคน หากเจอสินค้าราคาถูกผิดปกติ เช่น น้ำดื่มขวดละ 2 บาท ไม่ว่าจะอุปโภคหรือบริโภคสินค้าใดก็ตาม ให้สังเกตหากมีราคาถูกกว่าปกติ ให้สงสัยในเรื่องคุณภาพเอาไว้เลย หากไม่ได้รับสินค้าตรงปก พร้อมแจ้ง สคบ. ได้ในทุกกรณี ซึ่ง สคบ.จะไปติดตาม อีกทั้งเราไม่ได้ทำงานเพียงหน่วยงานเดียว ยังมีภาคีเครือข่ายพันธมิตร ที่ได้ลงนามเอ็มโอยูเอาไว้ กับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของ อย. ครอบคลุมทุกเรื่อง เพื่อเป็นการป้องปราม ไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก
นางสาวศุภมาส ยืนยันอีกว่า เป็นการเอาเปรียบประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ ว่าขณะนี้มีเหตุการณ์ตะวันออกกลางอยู่ ดังนั้น ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ ปากท้องของประชาชน อะไรก็ตามที่ช่วยประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ให้โดนเอาเปรียบ นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีทุกคนลงไปดูในหน่วยงานที่ตนเองกำกับ ในส่วนของ สคบ. นอกจากทำงานในเชิงรับแล้ว ในเชิงรุกก็ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน ติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ ในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตของประชาชน