"อนุทิน" คุย "สุริยะ" แก้ปัญหาปุ๋ยให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก

นายกฯ เผย หารือ “สุริยะ” หาแนวทางแก้ปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูก
วันที่ 5 พ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการหารือกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า นายสุริยะ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร จึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุด เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะใน 2 ประเด็นคือ 1. เรื่องราคา และ 2. เรื่องปริมาณ ที่จะต้องหาเข้ามาให้ได้ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูก เพราะหากไม่ทันเราจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ย
ส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้