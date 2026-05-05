ครม.ไฟเขียว 5 ร่างเอกสารประชุมสุดยอดอาเซียน ชูแก้กฎบัตร-ผนึกกำลังรับมือวิกฤตโลก

ครม.ไฟเขียว 5 ร่างเอกสารประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 48 ที่ฟิลิปปินส์ ชูแก้กฎบัตร-ผนึกกำลังรับมือวิกฤตโลก
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 จำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับ แบ่งเป็น ร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะตกลงกัน 1 ฉบับและร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรอง 4 ฉบับ ดังนี้:
1. ร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะตกลงกัน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงได้ (CEBU Protocal To Amend the Chater of the Association of Southeast Asian Nations)
- เพื่อเพิ่มสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน และแก้ไขธงและดวงตาอาเซียน โดยเพิ่มรวงข้าวและดวงตราอาเซียน เป็น 11 รวง เท่ากับประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ร่างเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรอง 4 ฉบับ ได้แก่
(1) ร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเล (ASEAN Leaders' Declaration on Maritime Cooperation)
- เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล เศรษฐกิจทางทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
(2) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการสำคัญ เพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อภูมิภาค (ASEAN Leaders' Statement on Priority Actions for Regional Resilience in Response to the Implications of the Situation in the Middle East on the Region) เพื่อบูรณาการความร่วมมือภายใต้สามเสาประชาคมอาเซียน สร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้แก่อาเซียน ในการตอบสนองต่อผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและวิกฤตอื่น ๆ
(3) ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติ: พิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน และการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน (ASEAN Leaders' Statement on the ASEAN Convergence on Disaster Response: The ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation (ASPECT) Framework
- เพื่อกระชับความร่วมมือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยทางชีวภาพ และภัยอื่น ๆ ให้รวดเร็วและทันการณ์
(4) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือภัยพิบัติ (The ASEAN Declaration on the Empowerment of Youth in Climate Action and Disaster Resilience)
- เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของเยาวชนและการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการความเสี่ยงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ ครม. ยังเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้ความตกลงและรับรองต่อร่างเอกสารดังกล่าว และ ให้ กต. จัดทำสัตยาบันสารและมอบให้เลขาธิการอาเซียนในฐานะผู้เก็บรักษา (depositary) หลังจากที่เอกสารได้รับการตกลงกันโดยฉันทามติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนแล้ว
“ร่างเอกสารฯ ทั้ง 5 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีอาเซียน เช่น สร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและอาหาร ส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายในอาเซียน เสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำ