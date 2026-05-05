พรรคส้มจ่อลงดาบ “ภัณฑิล” เหมารวมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวยาเสพติด "ไอติม" ย้ำต้องได้สัดส่วนต่อความผิด

“พริษฐ์” เผย กก.วินัย ปชน.ประชุม 6 พ.ค.พิจารณาโทษ “ภัณฑิล” อภิปรายในสภาเหมารวมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวยาเสพติด ชี้ต้องหาบทลงโทษเหมาะสมกับสัดส่วนความผิด ย้ำทิศทางพรรคสร้างความแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น
วันที่ 5 พ.ค. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่พรรคออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีที่นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายเกี่ยวกับยาเสพติดและมีการพาดพิงถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ว่า ตนคิดว่าประเด็นที่เป็นปัญหาหลัก ที่ทางพรรคแถลงการณ์คือการอภิปรายที่เป็นในลักษณะของการกล่าวหาเหมารวม เข้าใจว่าทางผู้อภิปรายต้องการที่จะสะท้อนเรื่องของยาเสพติด โดยทางพรรคมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ขณะนี้มีการเรียกนายภัณฑิล เข้ามา ในกระบวนการทางวินัยของพรรค โดยคาดว่าจะมีการประชุมในวันที่ 6 พ.ค. เพื่อพิจารณาบทลงโทษที่ได้สัดส่วน ส่วนมาตรการที่จะออกมาหลังจากนี้ขอให้ทางพรรคเป็นฝ่ายชี้แจง
เมื่อถามถึงกรณีที่ มีกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ว่าการออกมาแค่ขอโทษไม่เพียงพอต้องให้นายภัณฑิล พิจารณาตัวเองด้วยนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าตัวรับทราบและรับรู้สิ่งที่เขาทำไปนั้นไม่เหมาะสม ในการใช้คำพูดลักษณะกล่าวหา ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษผ่านหน้าสื่อไปแล้ว แต่ย้ำว่ามาตรการของทางพรรค เรามองว่าต้องเป็นมาตรการการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำที่เกิดขึ้น
เมื่อถามถึงกรณีที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำงานของพรรคประชาชน หลังจากนี้ทางพรรคต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า บทสรุปหนึ่งที่เราได้จากการประชุมใหญ่ของพรรคคือเรามองว่า สิ่งที่พรรคประชาชน หรือย้อนไปถึงพรรคก้าวไกล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ที่ผ่านมาคือการทำให้ประชาชนเห็นภาพชัดว่า พรรคมีความแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นในภูมิทัศน์การเมืองอย่างไร หรือวาระที่เรานำเสนอ เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของประเทศอย่างไร ดังนั้น ตนคิดว่าการที่พรรคประชาชนเดินหน้าในการนำเสนอประเด็นที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่ถูกนำเสนออยู่ในสังคม หรือสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในรัฐบาลเป็นเป้าหมายที่เราตกผลึกร่วมกัน
เมื่อถามว่า การเดินทางใหม่ของพรรคประชาชนหลังจากนี้ จะเดินยุทธศาสตร์ไปถูกทางใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าในที่ประชุมใหญ่เราได้มีการคุยกันพอสมควร และคิดว่าสิ่งที่พรรคประชาชนจะต้องให้ความชัดเจนกับประชาชนคือความชัดเจนด้านบุคลากร และการนำเสนอภาพอนาคตว่าหากให้โอกาสพรรคเข้าไปบริหารประเทศในอนาคต จะบริหารให้แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไร และจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไร หลังจากนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมากกว่า ทั้งในฐานะฝ่ายค้านในบทบาทการตรวจสอบ และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน การเสนอแนะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำ เช่น การทำงานผ่านคณะรัฐมนตรีเงา การทำงานในชั้นกรรมาธิการ