“สุชาติ” ขานรับนโยบายนายกฯ ดัน “ป่าชุมชน–คาร์บอนเครดิต” สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการส่งเสริม “ป่าชุมชน” และการผลักดันคาร์บอนเครดิตสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับประชาชนในระยะยาว
ในการนี้ นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ทางกรมป่าไม้ ได้มีการกำหนดแนวทางเชิงนโยบายเพื่อเร่งขับเคลื่อนงานป่าชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ควบคู่กับการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต และเข้าถึงตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้จริง
นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตแก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม รวมถึงขยายการจัดตั้งป่าชุมชนไปยังพื้นที่ของรัฐประเภทอื่นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ เพื่อยืนยันถึงประโยชน์ของป่าชุมชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
กรมป่าไม้ยืนยันเดินหน้าผลักดันนโยบายป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุล เกิดความยั่งยืนทั้งต่อชุมชนและประเทศในระยะยาว