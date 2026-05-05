‘สุริยะ’ ยังไม่เห็นหนังสือ ‘ราเชน’ ลาออก ย้ำอีกปมเด้งไม่เกี่ยวหลาน ขอจบเรื่อง เดินหน้างานกระทรวงเกษตรฯ

‘สุริยะ’ ขอจบเรื่องย้ายอธิบดีฝนหลวง เดินหน้าทำงานใน ก.เกษตรฯ เผยยังไม่เห็นใบลาออก ย้ำโยกย้ายไม่เกี่ยวหลานตนเองคุย
เมื่อเวลา 09.47 น.วันที่ 5 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสั่งย้ายนายราเชน ศิลปะรายะ จากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เรื่องดังกล่าวจบแล้วหรือยัง ว่า ขอยืนยันอีกครั้ง เรื่องนี้ตนให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้ว และการโยกย้ายนายราเชน ก่อนจะโยกย้ายตนมีการปรึกษาปลัดกระทรวง และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จากนี้ไปตนอยากขอให้จบเรื่องนี้ จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวง ตนต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรฯ ตอบสนอง วิกฤติเศรษฐกิจ โดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้
เมื่อถามว่าได้เห็นใบลาออกของนายราเชนแล้วหรือยัง นายสุริยะกล่าวว่า ตนยังไม่เห็น แต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ
เมื่อถามต่อว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่สังคมอาจจะยัง ไม่อยากให้จบ เพราะมีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของบประมาณ เพื่อไปทำโครงการส่วนตัว นายสุริยะ กล่าวว่า ความจริงตนชี้แจงไปแล้วแต่ ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่า เรื่องของนายราเชน มีประเด็นไปพัวพันกับหลานตนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ซึ่งนายวุฒิภูมิ ติดต่อไปยังนายราเชน ตั้งแต่สมัยปี 2568 ในเดือนก.ค. และตอนนั้นตนยังไม่ได้อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาเมื่อตนเข้ามารับตำแหน่งรมว.เกษตรฯ นายราเชน บอกว่านายวุฒิภูมิ พยายามโทรศัพท์หาหลายครั้ง เพื่อติดต่อ ซึ่งตรงนี้ตนไม่ทราบเรื่องมาก่อน ตนเพิ่งมาทราบเมื่อมีการโยกย้าย ขอยืนยันว่าการที่หลานตนติดต่อในราเชนโดยตรง แสดงว่าตนไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลย มันเป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนายราเชน จึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานตน