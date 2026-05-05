“รมว.สุชาติ” สั่งกรมลดโลกร้อนเร่งเจรจาเยอรมนี ดึงเงิน IKI 30 ล้านยูโร หนุนไทยรับมือวิกฤตภูมิอากาศ

“รมว.สุชาติ” สั่งเร่งเจรจาเยอรมนี ดึงเงิน IKI 30 ล้านยูโร หนุนไทยรับมือวิกฤตภูมิอากาศ วางกรอบแบ่งงบ 2 ส่วน ยกระดับนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าปิดดีลมิ.ย.นี้ ในเวที Bonn Climate Conference 2026 เสริมศักยภาพประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เร่งเจรจากับรัฐบาลเยอรมนี เพื่อจัดทำกรอบจัดสรรเงินให้เปล่าแก่ประเทศไทย ภายใต้โครงการ IKI Large Grant 2026 วงเงิน 30 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,140 ล้านบาท
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหาร ได้ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
ผลการเจรจาเบื้องต้น เห็นชอบกรอบวงเงิน 30 ล้านยูโร แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานงานภาพรวม หรือ Interface จำนวน 10 ล้านยูโร หรือประมาณ 380 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายและพัฒนากลไกดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเงินสนับสนุนขนาดใหญ่ IKI Large Grant จำนวน 20 ล้านยูโร หรือประมาณ 760 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ผลประโยชน์ร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
ทั้งนี้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างเร่งเจรจาเพื่อนำไปสู่การสรุปกรอบจัดสรรเงินร่วมกับฝ่ายเยอรมนี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 ระหว่างการประชุม Bonn Climate Change Conference 2026 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่การยกระดับศักยภาพไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุล.