พรรคส้มเปิดตัว “ดร.โจ” พรุ่งนี้ ชิงผู้ว่าฯ กทม. เริ่มออกสื่อถี่ ชูกรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่า ปชน. เผยไต๋โปร 5 เดือน 5

“พรรคประชาชน” เปิดตัว “ดร.โจ” ลงผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้ เริ่มออกสื่อเยอะขึ้น หลังวันแรงงาน ชู กรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่า ปชน. เผยไต๋โปร 5 เดือน 5
วันนี้ (4 พ.ค) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชนถึงความเคลื่อนไหว ก่อนวันเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ในนามพรรคประชาชนอย่างเป็นทางการ 5 พ.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ว่า ล่าสุด มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากเดิม จะใช้ที่มิวเซียมสยาม กทม. ได้เปลี่ยนมาใช้ ที่ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ เป็นสถานที่เปิดตัว “ดร.โจ” นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลงชิงชัยเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรค โดยมีการเริ่มเดบิวต์ปรากฏตัวต่อสาธารณะในงานกิจกรรมเดินรณรงค์ยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ของพรรค ปชน.จากสี่แยกบางโพ เข้าสู่สภา เมื่อวันแรงงาน 1 พ.ค. ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ พรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก ว่า “กรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่าประชาชน” ใช้ชีวิตในกรุงเทพทุกวันนี้ ยากมั้ย? เหนื่อยเกินไปรึเปล่า? เพราะเรารู้ว่าเมืองนี้ไม่ง่าย แม้ทุกคนจะต่อสู้ดิ้นรนเต็มที่ ก็ใช่ว่าจะได้มีชีวิตที่ดี ความฝันที่เรียบง่ายอย่างการมีโรงเรียนดีๆ ใกล้บ้านให้ลูก ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ขายของแบบสบายใจไม่ต้องจ่ายส่วย เดินอย่างปลอดภัยในซอยบ้านตัวเอง กลายเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ในกรุงเทพ พรรคประชาชนจึงขอเสนอ “กรุงเทพง่ายๆ” เมืองที่เป็น safety net โอบรับในทุกๆ วันของชีวิตคุณ
นอกจากนี้ สส.พรรคประชาชน มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโปร 5 เดือน 5 อาทิ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ ได้แชร์โพสต์ของเพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชนกรุงเทพ พร้อมกับเปิดเผย ว่า วันที่ 5 เดือน 5 พบกับโปรใหม่จากพรรคประชาชน #กรุงเทพง่ายๆ โดยโพสต์ดังกล่าวของเพจประชาชนกรุงเทพ ได้ระบุว่า กรุงเทพโคตรยาก ที่เรารู้สึกว่าเมืองนี้ยากจัง อาจจะเพราะมันยากจริง พาพ่อแม่ออกไปหาหมอที่โรงบาลรัฐ กลับบ้านหลังเลิกงาน ออมเงินแต่ละเดือนให้ได้ซักก้อน เดินกลับบ้านคนเดียวยามวิกาล
จะเปิดบริษัททำธุรกิจ กรุงเทพอาจจะมีตึกสวย มีรถไฟฟ้า นักท่องเที่ยวต่างไหลมาที่นี่ แต่เรื่องพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันของคนกรุงเทพนั้นเรียบง่ายนั้น อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนกรุงเทพ อย่างที่เราเห็นจากข้อความข้างต้นว่า สำหรับคนกรุงเทพหลายๆ คน เมืองนี้ยังยากอยู่ 5 พ.ค. นี้ 5 โมงเย็น แคนดิเดตผู้ว่าของพรรคประชาชนจะมานำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อกรุงเทพที่ง่ายกว่า พบกันที่ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ | กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน