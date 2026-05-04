นายกฯ จ่อตั้ง คกก.ศึกษาแลนด์บริดจ์ ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เมินตอบปมค้าน

"อนุทิน" เตรียมตั้ง คณะกรรมการศึกษา เดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ไม่ได้ตอบปชช.คัดค้าน โยน “เอกณัฐ” ตอบปมค่าไฟ
วันที่ (4 พ.ค. 69) เวลา 13.11 น. ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าประชุมพรรคภูมิใจไทย พร้อมกับ นายภราดร ปริศนานันกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเอกณัฐ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการชี้แจงเรื่องค่าไฟว่าค่าไฟจะมีการนำเข้าสู่ประชุม ครม.เพื่อหารือเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน ชี้ไปที่นายเอกณัฐ แต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนจะยื่นคัดค้านการเดินหน้าโครงการโครงการแลนด์บริดจ์ ว่า ตอนนี้กำลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ไม่ได้ตอบหรือแสดงความเห็นว่าประชาชนมีการคัดค้านจำนวนมาก