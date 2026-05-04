“พิพัฒน์” ควง "สุชาติ" ลงฟังชาวชุมพร-ระนอง 8 พ.ค.โครงการแลนด์บริดจ์ พร้อมคุยกลุ่มต่อต้าน

รมว.คมนาคม พร้อมควงรมว.ทส. ลงพื้นที่ 8 พ.ค.รับฟังความเห็นปชช.ชุมพร-ระนอง โครงการแลนด์บริดจ์ ไม่กังวลกลุ่มผู้ประท้วงยื่นหนังสือ พร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็น
วันนี้ (4พ.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ จะมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนอง เพื่อที่จะพบปะประชาชน ทำความเข้าใจ โครงการแลนด์บริดจ์ โดยจะเป็นการลงพื้นที่เน้นรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะเปิดรับความคิดเห็นจากกลุ่มที่ต่อต้านและเตรียมที่จะยื่นหนังสือ ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ด้วย สอดคล้องกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ