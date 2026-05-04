รัฐบาลยกระดับ “นวดไทย โพธิ์-ล้านนา” 450 ชม. สู่ Wellness สากล ชู “น้ำพุร้อนสันกำแพง” ต้นแบบ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ยกระดับ “นวดไทย โพธิ์-ล้านนา” 450 ชั่วโมง สู่ Wellness สากล ชู “น้ำพุร้อนสันกำแพง” จ.เชียงใหม่ พื้นที่ต้นแบบสู่ Wellness Hub ครบวงจร
วันนี้ (4พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวหลักสูตร "นวดไทย โพธิ์-ล้านนา 450 ชั่วโมง" ซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพธิ์ ผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนา โดยมุ่งเน้นที่การสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว และมี “น้ำพุร้อนสันกำแพง” จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนส (Wellness Hub) อย่างครบวงจร
สำหรับหลักสูตร "นวดไทย โพธิ์-ล้านนา 450 ชั่วโมง" ได้นำองค์ความรู้จากตำรานวดแผนไทย วัดโพธิ์สมัยรัชกาลที่ 3 มาต่อยอดกับศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ผสานเรื่องของ “อัตลักษณ์” กับ “มาตรฐาน” โดยมีจุดเด่นคือ "จริตลีลาแห่งล้านนา" ที่นุ่มนวล ต่อเนื่อง ผ่านเทคนิคการนวด 11 ท่า และขั้นตอนหลัก 9 ประการ ประกอบเป็น การนวดองค์บน การนวดองค์ล่าง การเช็ดแหก การตอกเส้น และการจู้ การฟ้อนเจิงยืดเหยียด เพื่อสร้างบริการที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
“หลักสูตร 450 ชั่วโมงนี้ ได้รับการประกาศเป็นหลักสูตรมาตรฐานของกรมการแพทย์แผนไทยฯ แล้ว โดยในระยะแรกจะเน้นอบรมกลุ่มหมอนวดในพื้นที่น้ำพุร้อน สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และชุมชนใกล้เคียง 8 ชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนแห่งนี้ให้บริการการนวดที่ออกแบบประสบการณ์แบบองค์รวมทั้ง กลิ่น อาหาร และน้ำพุร้อน เพื่อให้การนวดไทย โพธิ์-ล้านนา สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากล โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็น “เวลเนสระดับสากล” ต่อไป” นางสาวพลอยทะเล ระบุ