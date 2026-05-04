"มาร์ค"คืนชีพ "เท้ง" สะเทือน เมื่อมนต์ขลัง "หล่อใหญ่" กำลังไล่บี้พรรคส้ม! ** “เด็จพี่”เปรียบทักษิณ เทียบเท่า “แมนเดล่า+มหาเธร์”

++ "มาร์ค"คืนชีพ "เท้ง" สะเทือน เมื่อมนต์ขลัง "หล่อใหญ่" กำลังไล่บี้พรรคส้ม!
ช่วงหลังๆ "ด้อมส้ม" ดูจะหงอยๆ ยิ่งล่าสุดผลสำรวจความนิยมของ "สวนดุสิตโพล" ยิ่งทำหงอยหนักเข้าไปอีก เพราะคะแนนนิยมตัวบุคคลในฝ่ายค้าน ของ "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พุ่งพรวดขึ้นมาแซง "เท้ง-ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ" หัวหน้าพรรคประชาชนไปชนิดต้องมีอะไรให้พูดถึงกัน
ความเคลื่อนไหวนี้ ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือสัญญาณเตือนภัยระดับ "สีส้ม” ที่บอกว่า...พรรคประชาชนภายใต้การนำของหัวหน้า "เท้ง" กำลังถูกท้าทายอย่างหนัก
ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ “มาร์ค” คัมแบ็ก กลับมากุมบังเหียน พรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผมรอบนี้ ก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ยังคงเป็นนักการเมือง "โอล์ดสไตล์" เพียงแต่ใช้ "สกิล" ร่ายฝีปาก คนได้เห็นในการอภิปรายในสภา หรือการขยับตัวตรวจสอบรัฐบาลแต่ละที มีสิ่งที่เรียกว่า "ความน่าเชื่อถือ" มากกว่า "หัวหน้าเท้ง"
“อภิสิทธิ์”ไม่ได้ใช้แค่ “ฝีปาก” แต่มีลีลาการยก“กฎหมาย” และศิลปะทางการเมือง ขยี้ลงไปที่แผลสดของรัฐบาลแบบเข้าเป้า จนคนชั้นกลางไปจนถึงอนุรักษ์นิยมสายกลาง ที่เคยเข็ดขยาดกับความวุ่นวาย เริ่มหันกลับมามองว่า "ตัวเก๋า" ยังพอมีดีอยู่
หันมาดูทางด้าน “หัวหน้าเท้ง” ของเหล่าด้อมส้มกันบ้าง จริงอยู่ว่าพรรคประชาชน ยังครองแชมป์ความนิยมในเชิง “ยี่ห้อพรรค” แต่ปัญหาที่โพลสะท้อนออกมา คือ "ตัวบุคคล" ที่ดูจะยัง “แบกพรรค” ไว้ไม่ไหว
คะแนนนิยมที่ร่วงลงจนโดน "อภิสิทธิ์" แซงสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่า “เท้ง ณัฐพงษ์” เหมาะสมกับ“ผู้นำฝ่ายค้าน” ที่ฝากความหวังไว้ได้จริงๆ หรือเป็นแค่ “แอดมินพรรค” ที่มาขัดตาทัพ?
สไตล์การทำงานแบบ "เท้งๆ" ที่เอะอะก็ว่าพรรคเน้นโครงสร้าง เน้นทีม ไม่ยึดตัวบุคคล ซึ่งอาจจะพูดแล้วเท่ในโลกโซเชียล ให้"ด้อมส้ม" กิ๊บก๊าบ แต่ในสนามการเมืองที่ต้องใช้ “เก๋า” และ “เข้าใจเกม" เป็นองค์ประกอบสำคัญนั้น "หัวหน้าเท้ง"ห่างไกล "อภิสิทธิ์" หลายกิโล
ใครได้ฟังการออกมาของ "เท้ง" บอกว่า “ไม่หวั่น” หลังโพลออกก็รู้ว่า เหมือนจะเป็นการปลอบใจตัวเองมากกว่า เพราะในความเป็นจริง ถ้าหัวขบวนยังไม่สามารถสร้าง “แรงดึงดูด” ได้เท่ารุ่นเก๋า แล้วพรรคประชาชนจะเอาอะไรไปชนะการเลือกตั้งครั้งหน้า
เหล่ากองเชียร์ส้ม ที่เคยเชื่อมั่นว่าใครมานำก็ได้ ขอให้เป็นส้ม ตอนนี้อาจต้องกลับไปคิดใหม่ เพราะสนามการเมืองตอนนี้มีตัวเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจน
ฝั่งหนึ่ง “อภิสิทธิ์” มาพร้อมความนิ่ง กฎหมายแน่น และมาดที่พร้อมเป็นนายกฯ ได้ทุกวินาที
อีกฝั่งหนึ่ง “เท้ง” มาพร้อมความพยายาม แต่มาดยังดูเหมือน “ประธานนักเรียน” ที่กำลังหัดเล่นการเมือง หัดอภิปราย
ขณะที่พรรคประชาชน มัวแต่สาละวนอยู่กับเรื่อง“แก้รัฐธรรมนูญ-ปฏิรูปโครงสร้าง” ซึ่งเป็นเรื่องไกลตัวชาวบ้าน ปชป.ยุค “อภิสิทธิ์” กลับเดินเกมตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล และ ปากท้องในสไตล์ที่คนเข้าถึงง่ายกว่า
ผลโพลวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องคะแนน แต่มันคือการ “ตบหน้า” กลยุทธ์ของพรรคส้มแบบจังๆ
แน่นอนว่า ต้องมีคำถามถึง "เท้ง" จะพาพรรคกลับมายืนหนึ่งหรือจะพาพรรคไปลงเหว?
โจทย์ใหญ่ของเท้งหลังจากนี้ ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ค้านรัฐบาล แต่คือการแก้เกม "กระแสอภิสิทธิ์" ให้ได้ ถ้าหัวหน้าพรรคประชาชน ยังไม่สามารถสลัดลุค "เท้งๆ" เก้ๆ กังๆ ทำอะไรไม่เป็นโล้เป็นพาย แล้วก้าวขึ้นมาเป็นนักการเมืองขวัญใจมวลชนที่เข้าถึงใจคนทุกกลุ่มได้ ก็ขอให้ "ด้อมส้ม" ทำใจไว้ล่วงหน้า
ตื่นมาอีกทีอาจจะเห็นพรรคประชาธิปัตย์ ยุค "รีโนเวท" ภายใต้ “อภิสิทธิ์” แย่งพื้นที่และเสียงของคนชั้นกลางและรุ่นใหม่ ที่เคยครองอยู่ แล้ววันนั้นด้อมส้มอาจจะได้แค่ ตาปริบๆ มองดูพรรครุ่นปู่ ฟื้นคืนชีพแซงหน้าพรรครุ่นหลานไปแบบทำตัวเอง
งานนี้ "หัวหน้าเท้ง" ปากบอกไม่หวั่น แต่ลึกๆในใจหวาดหวั่นแน่ๆ!
++ “เด็จพี่” เปรียบทักษิณ เทียบเท่า “แมนเดล่า+มหาเธร์”
ถึงวันนี้ คนในครอบครัว คนใกล้ชิด ลิ่วล้อ แฟนคลับ คงเริ่มนับถอยหลังกันแล้วเพราะเหลืออีกเพียง 7 วัน ก็จะถึงกำหนดที่ “ทักษิณ ชินวัตร” ออกจากเรือนจำ ตามที่ได้รับการพักโทษ แต่จะยังคงสวม “กำไลอีเอ็ม” ไปจนกว่าจะถึงกำหนดพ้นโทษจริง
ข่าวว่า บรรดาแฟนคลับ คนเสื้อแดง จะจัดกิจกรรมพิเศษ รอต้อนรับที่หน้าเรือนจำคลองเปรม ตั้งแต่เย็น วันที่ 10 พ.ค. มีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน จัดเวทีเสวนาของคนเสื้อแดง ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในบ้านเมือง ว่าได้ทำอะไรกันเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาธิปไตยกันบ้าง
คาดว่าจะมีคนเสื้อแดงรวมตัวหลักพันคน เพื่อรอรับ “ทักษิณ” ออกจากเรือนจำในช่วงเช้าวันที่ 11พ.ค.
และคงไม่ต้องคาดเดากันว่า หลังจาก“ทักษิณ” พ้นโทษแล้ว จะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกหรือไม่
“อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด” กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การได้รับพักโทษของ “ทักษิณ” ครั้งนี้ มิใช่เพียงจุดเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ หากแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนเชิงจิตวิญญาณ ที่หล่อเลี้ยงหัวใจสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างลึกซึ้ง เพราะเขาเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา เป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงทางความคิด และเป็นพลังขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยมายาวนาน
แน่นอนว่า ในโอกาสเช่นนี้ความเชื่อมั่นและพลังใจของมวลสมาชิกจะได้รับการฟื้นฟู และยกระดับการทำงานภายในพรรค ให้ทุกฝ่ายทุ่มเท ทำงานอย่างไม่ย่อท้อ และก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น!
ส่วน “เต้น” ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้โพสต์ความในใจถึง “ทักษิณ” ตอนหนึ่งว่า เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย มาตั้งแต่ 22 ปี ที่แล้ว เรียก นายกฯทักษิณว่า “ท่าน” ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ไม่เคยมอง หรือรู้สึกว่า“ท่าน”เป็นผู้ถึงพร้อมสมบูรณ์แบบ
แต่เห็น “ท่าน” เป็นปุถุชนคนหนึ่ง ที่ยังมี รัก โลภ โกรธ หลง และถูกวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบได้
และเห็นว่าช่วงเวลา 4 ปี ของรัฐบาลทักษิณ (2544 - 2548) คือ สมัยที่องค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่สุด ผลิดอกออกผลต่อประชาชนสูงสุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
แต่หลังการรัฐประหาร 2549 ทุกอย่างก็พังทลาย!... รัฐบาลทักษิณถูกยึดอำนาจ ผ่านไปเกือบ20ปีเต็ม ถูกจำขัง และ 11 พ.ค.นี้ กำลังจะออกจากเรือนจำ นั่นเป็นเพราะ “ทักษิณ” ยังสู้มาตลอด
11 พ.ค.นี้ “ทักษิณ” ออกมายังต้องใส่กำไลEM ไม่รู้ว่าที่รออยู่ข้างหน้าคืออะไร แต่ก็ถือว่าผ่านมาได้อีกเปลาะหนึ่ง!
ขณะที่ “เด็จพี่” พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย บอกว่า “ทักษิณ” ถือเป็นตำนานของนักการเมืองไทย ในช่วงชีวิตการเมือง มีขึ้นสุด ลงสุด เคยเป็นนายกฯ ถูกรัฐประหาร ต้องคดีความไปอยู่ต่างประเทศนานกว่า 17 ปี
เห็นชีวิตโลดโผนทางการเมืองของ “ทักษิณ” แล้วทำให้คิดถึง “เนลสัน แมนเดล่า” อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ผู้ล่วงลับ และ “มหาเธร์ โมฮัมหมัด” ที่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ของมาเลเซีย
โดยทั้ง 2 คน เคยผ่านช่วงเวลาแห่งความขัดแย้ง ถูกจำกัดบทบาท สูญเสียอำนาจ ก่อนจะหวนกลับมาในฐานะ สัญลักษณ์ของความหวัง และการเริ่มต้นใหม่โดยไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา...“ทักษิณ ชินวัตร” ก็เช่นกัน!
นั่นเป็น คำอวยของสาวกเสื้อแดง ที่เห็นทักษิณ เป็นยิ่งกว่ารัฐบุรุษ
แต่ในมุมของ“วิมล ไทรนิ่มนวล” นักเขียน รางวัลซีไรต์ ที่วิจารณ์การเมืองได้นิดหน่อย เมื่อเห็น “เด็จพี่” ออกมาเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของ “ทักษิณ” เทียบเท่า “เนลสัน แมนเดล่า บวก มหาเธร์” ก็รีบออกมาโพสต์ขอบคุณที่ เด็จพี่ ทำให้เขาตาสว่าง
เพราะก่อนหน้านี้เขาเห็น “ทักษิณ” เป็นอย่าง “พระเทวทัต+วัสการพราหมณ์ +ชูชก” ยกกำลัง 2 มาตลอด!
ก่อนจะทิ้งท้ายกับเด็จพี่ว่าช่วยฝากไปบอก “ทักษิณ” ด้วยว่า เมื่อเขาตาว่างแล้ว ก็ขอตำแหน่งรัฐมนตรีให้เขาด้วย เพราะอยากเป็นมานานแล้ว จนลิ้นสึกเหลือครึ่งเดียว น้ำลายก็แห้งจนต่อมหดแล้ว!