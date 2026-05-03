เพจไทยคู่ฟ้า เผย อย่าเชื่อข่าวบิดเบือน!.ให้งบเบี้ยคนชราจาก 600 เป็น 3,000 ยังคงใช้ระเบียบเดิมของมหาดไทย
วันนี้ (3 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจไทยคู่ฟ้า ยืนยันชัด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไม่เคยกล่าวว่า “การที่จะให้งบเบี้ยคนชราจาก 600 เป็น 3,000 ไม่มีประโยชน์...” ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นการตัดต่อหรือบิดเบือนคำพูดเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม.ขณะที่ข้อความที่ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย กรณี “ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ จาก 600 เป็น 3,000 บาท” เป็นข่าวปลอม.ปัจจุบันการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้.อายุ 60-69 ปี อัตรา 600 บาท/คน/เดือนอายุ 70-79 ปี อัตรา 700 บาท/คน/เดือนอายุ 80-89 ปี อัตรา 800 บาท/คน/เดือนอายุ 90 ปีขึ้นไป อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน.#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย