“เท้ง” ไม่หวั่น “มาร์ค” แซงโพล ปชน.ทำงานเป็นทีม ชูทวงคืนความยุติธรรมนักโทษการเมืองอย่ามอง “แม้ว” รอดคนเดียว

หน.พรรคส้ม ไม่หวั่นโพลร่วง “อภิสิทธิ์” แซง ยัน ปชน.เน้นทำงานเป็นทีม ไม่ยึดติดตัวบุคคล ชี้ “รักชนก” ติดโพลสะท้อนความนิยมภาพรวม ลั่นฝ่ายค้านชิงผลงาน ปชช. ได้ประโยชน์ ทวงคืนความยุติธรรมนักโทษการเมือง จี้อย่ามองแค่ “ทักษิณ” รอดคนเดียว ปัดตอบกลับมาฟื้นฟูเพื่อไทย ขอให้ถามพรรคเอง
วันนี้ (3 พ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงผลโพลการเมืองของฝ่ายค้าน ที่คะแนนความนิยมของ นายณัฐพงษ์ ร่วงลงไป แต่กลับกันคะแนนความนิยมของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แซงหน้าขึ้นมา มองเป็นการสะท้อนบทบาทการทำงานของฝ่ายค้านพรรคประชาชนอย่างไร
โดย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่า ความเข้มแข็งของพรรคประชาชน คือ เราไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคล เราทำงานเป็นทีม ทั้งทีม “สส.” และทีม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร “สก.” รวมถึงหลายภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงาน หากดูผลจาก ดุสิตโพล ล่าสุด ไม่ใช่มีแค่ตัวแทนของพรรคประชาชนคนเดียวที่อยู่ในโพล แต่ยังมี รัชนก ศรีนอก สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ดังนั้น หากดูภาพรวมผลคะแนนความนิยมของพรรค ส่วนตัวยังเชื่อว่า พรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวลานี้
เมื่อถามว่า เมื่อผลออกมาเช่นนี้ จะทำให้เราต้องมีความขยันมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ มีความโดดเด่นด้านการตรวจสอบรัฐบาล จะมองว่า ฝ่ายค้านจะแข่งขันกันเองในการทำงานหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ยิ่งมีการแข่งขันกันเอง แต่สุดท้ายมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งและนำการตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเป็นตัวตั้ง สุดท้ายคนได้ประโยชน์ ก็คือ “ประชาชน”
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมถึงประเด็นที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษในวันที่ 11 พ.ค. 69 นี้ มองว่า จะส่งผลทางการเมืองไทยอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า นายทักษิณ เคยตกเป็นเหยื่อในการดำเนินคดีทางการเมืองในอดีต และไม่ใช่แค่นายทักษิณเพียงคนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อถูกดำเนินคดีทางการเมืองในประเทศไทย ฉะนั้น เมื่อ นายทักษิณ ได้รับการพักโทษออกมา และมีเงื่อนไขในการติดกำไร EM ต่างๆ ส่วนตัวอยากให้ตั้งคำถามถึงบุคคลอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองในลักษณะเดียวกัน
ส่วนตัวได้เห็นการขับเคลื่อนของ นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล ที่เข้าไปยื่นหนังสือในสภา ถึง 5 พรรคการเมือง ที่เสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา 29 ยกเลิกการกักขังแทนค่าปรับ เปลี่ยนเป็นการบริการสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ติดคุกเพราะความจน) ซึ่งหลายพรรคการเมืองได้ตอบรับ ปัจจุบันยังมีผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือผิด แต่กลับต้องไปอยู่ในคุกหรือเรือนจำ เพราะไม่มีเงินไปประกันตัวออกมา ฉะนั้น การผลักดันการแก้ไขกฎหมายในลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยและผลักดันให้ผ่านสภา เพื่อคืนสิทธิของประชาชนทุกคน ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน ต้องสมมติไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น เราจะปรับปรุงกระบวนการความยุติธรรมได้อย่างไรที่ไม่ใช่นายทักษิณเท่านั้น แต่ยังมีผู้ต้องขังคนอื่นๆทั้งคดีการเมืองและไม่ใช่คดีทางการเมืองด้วย
เมื่อถามว่า หากมองมิติทางการเมือง มองว่า นายทักษิณ จะเข้ามาฟื้นฟูพรรคเพื่อไทย เพื่อจะสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แนวทางการทำงานหรือการปรับปรุงบทบาทการทำงานของพรรคการเมืองอื่นๆ ตนอยากให้ไปตั้งคำถามในแต่ละพรรคการเมืองแทน ตนไม่ขอตอบแทน