”อ.เชน“ พาครอบครัวตะลุย Futurium! ชูโซน “Job World” ปั้นทักษะ 27 อาชีพในฝัน เสริมแกร่งเยาวรุ่นไทยสู่เวทีโลก

รมว.อว. "ยศชนัน" ควงครอบครัวพิสูจน์ความล้ำที่ Futurium คลองห้า ยกให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งอนาคตที่ไม่แพ้ระดับโลก ชวนทุกครอบครัวมาสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานผ่านนวัตกรรมสุดทึ่ง
วันนี้ (2 พ.ค.) ที่ Futurium (ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต) คลองห้า ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาสมาชิกในครอบครัว ทั้งภรรยาและลูกๆ ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งอนาคต ณ แลนด์มาร์คการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน เพื่อส่งเสริมแนวคิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
7 โซนไฮไลต์ - นวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่สัมผัสได้จริง
ศ.ยศชนัน และครอบครัว ได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันในการเรียนรู้ผ่านระบบ Interactive ขั้นสูงในโซน Innovation World ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง "Framework ความคิด" ให้เยาวชนเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประกอบด้วย 7 ไฮไลต์สำคัญที่น่าสนใจ อาทิ
นวัตกรรมการคมนาคมขนส่ง - เรียนรู้ระบบเมืองอัจฉริยะและการเดินทางแห่งอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด
นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ - สัมผัสหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม และไฮไลต์คือ “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ที่เปิดให้ทดลองเป็นศัลยแพทย์จำลอง ฝึกความแม่นยำผ่านเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง
นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ - ห้องจำลองสถานการณ์วิกฤต ทั้งพายุและการหนีไฟ เพื่อฝึกการตัดสินใจและเอาตัวรอดอย่างถูกวิธี
นวัตกรรมพลังงานทางเลือก - เจาะลึกแหล่งพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ - ตั้งแต่การเพาะปลูกแม่นยำ เทคโนโลยีปศุสัตว์ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี - นำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีจิ๋วรอบตัวผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่าย
นวัตกรรมอวกาศและการบิน - ตื่นตากับการจำลองพื้นผิวดวงจันทร์และการออกแบบวิถีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น
“Job World” Workshop 90 นาที เปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นอาชีพ
จุดสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโซน Job World ที่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 9 - 18 ปี ได้ร่วม Workshop นานถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อทดลองสวมบทบาทเป็นอาชีพในฝันผ่าน 9 ศูนย์การเรียนรู้ รวม 27 อาชีพ อาทิ วิศวกรเกษตรอัจฉริยะ, นักวางแผนระบบโลจิสติกส์, นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม, เชฟอาหารรักษ์โลก, นักจัดการภัยพิบัติ, วิศวกรหุ่นยนต์ และนักคิดค้นยา เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นกระบวนการทำงานจริงว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสร้างอนาคตได้อย่างไร
“ไม่แพ้ระดับโลก” รมว.อว. มั่นใจ Futurium สร้างแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ให้เด็กไทย
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กล่าวถึงความประทับใจในการเยี่ยมชมครั้งนี้ว่า “ผมเคยไปชมศูนย์การเรียนรู้ลักษณะนี้ที่เกาหลีใต้ ซึ่งน่าประทับใจมาก แต่วันนี้พาลูกและภรรยามาดูของบ้านเรา พบว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของไทยเราทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยครับ Futurium ทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สนุก และทันสมัย ที่สำคัญคือการประยุกต์ใช้ในโซน Job World ที่ทำให้เด็กๆ เห็นภาพชัดเจนว่าความรู้จะนำไปเลี้ยงชีพได้อย่างไร ผมเชื่อมั่นว่าที่นี่จะสร้างแรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญ่ให้เยาวชนไทยก้าวสู่ระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ จึงขอเชิญชวนทุกครอบครัวพาบุตรหลานมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของนวัตกรรมไทยที่นี่”
สำหรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ศ.ดร.ยศชนัน ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงานชุดใหญ่จากกระทรวง อว. และผู้เกี่ยวข้อง นำโดย ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมครอบครัว, ดนุพร ปุณณกันต์ ว่าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. และ เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ว่าที่โฆษกกระทรวง อว. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ให้เข้าถึงและสนุกสนานสำหรับคนทุกรุ่นในวงกว้างต่อไปในอนาคต