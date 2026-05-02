"สุริยะ" ไขก๊อก! พ้น สส.ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย "เดียร์ ขัตติยา" ขยับขึ้นแทน

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน สส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทย ‘ขัตติยา’ แทน หลัง ‘สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ’ ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2569
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ของพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ 1 พ.ค.
โดยระบุว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 3 ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2569
จึงให้ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่ 17 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง