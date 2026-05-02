กต.-ทส.รุกเสริมบทบาทไทย ยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม หนุน FTA อาเซียน/EU แก้ PM2.5 ข้ามแดน

โฆษกรัฐบาลสรุปภาพรวมด้านการต่างประเทศเพื่อคนไทยรอบสัปดาห์ กต.-ทส.เดินหน้าเชิงรุกเสริมบทบาทไทย ยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หนุน FTA อาเซียน/EU แก้ PM2.5 ข้ามแดน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย
วันนี้ 2 พฤษภาคม 2569 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้มีการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการลงทุน การค้า การจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน ที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ 25 ที่บรูไนดารุสซาลาม โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในด้านการค้าการลงทุน พลังงาน และความมั่นคงรูปแบบใหม่ ผ่านความร่วมมือ อาทิ การเร่งรัดการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียน และการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันให้อาเซียนและสหภาพยุโรปเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญในการรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังใช้โอกาสดังกล่าวหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงขององค์กร/ประเทศต่าง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เช็ก ลัตเวีย โปแลนด์ และไซปรัส เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ความมั่นคง และความร่วมมือด้านดิจิทัล ตลอดจนผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EU และอาเซียน-EU
ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางเยือน สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งเป็นความท้าทายร่วมของภูมิภาค พร้อมทั้งเข้าพบหารือกับนายสอนไช สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว โดยไทยและ สปป.ลาว เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือภายใต้ “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส“ (Clear Sky Strategy) มุ่งลดจุดความร้อนและป้องกันไฟป่าอย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันในระยะยาว
นางสาวรัชดาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเยือน สปป.ลาว ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้าร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างอากาศสะอาด ลดผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจากปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้น
“รัฐบาลยืนยันการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศเชิงรุก มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนไทย ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อรับมือกับความท้าทาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถและความยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ“ นางสาวรัชดา กล่าวย้ำ