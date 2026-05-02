"ณัฏฐ์ชนน" สวนกลับ "เท้ง" ระราน "พิพัฒน์" ซัดพรรคส้มเอาคนสีดำมะเมี่ยมสมัคร สส.รับผิดชอบอะไรบ้าง

"ณัฏฐ์ชนน" สวนกลับ "เท้ง" ระราน "พิพัฒน์" จี้นายกฯ ปลดอ้างเหตุเพียงแค่รู้จัก "เสี่ยตือ" ซัดกลับรับผิดชอบอะไรหรือเปล่า ที่พรรคส้มเอาคนสีเทาไปจนถึงดำมะเมี่ยมมาลงสมัคร สส.
วันที่ 2 พ.ค.2569 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกพรรคภูมิใจไทย สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่มาระรานให้ปลด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เพราะรู้จักกับเสี่ยตือ ว่า เป็นเรื่องพิลึก ที่ฝ่ายค้านที่อวดอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ มาพูดเรื่องแบบนี้ เพราะพรรคประชาชน มีคนในพรรคที่เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือมี สส.ที่มีปัญหาอย่าว่าแต่สีเทาเลย เป็นสีดำจำนวนมาก
"พฤติกรรมคนของพรรคประชาชน คนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง มีทั้งเรื่องการคุกคามทางเพศ ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกายสตรี ข่มขืนกระทำชำเรา พฤติกรรมค้ายาเสพติด ฟอกเงินขบวนการยาเสพติด พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์ ไม่ได้เรียกว่าแค่ทุนเทา แต่คือสีดำมะเมี่ยม ไม่เห็นมีคนพรรคประชาชน จะออกมารับผิดชอบด้วยการลาออก" นายณัฏฐ์ชนน กล่าว
นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า กรณีที่คนรู้จักกัน ไม่ใช่ว่าไปร่วมสนับสนุนในการกระทำผิด ไม่ได้มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทำไมต้องออกมาเรียกร้องให้ปลดออก กลับกันที่นำคนสีดำมะเมี่ยม วัยรุ่นตั้งตัว มาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งที่กฎหมายให้ผู้บริหารพรรคพิจารณา มีการอนุมติ ลงลายมือชื่อชัดเจน ไม่เห็นหัวหน้าเท้ง และพรรคพวก จะออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรกับสังคม