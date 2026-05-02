"ไทยช่วยไทย" วันแรก รถพุ่มพวง 382 คันเข้าร่วมลุยขายถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ ยังเปิดรับเพิ่มถึง 7 พ.ค.นี้

เปิดโครงการ "ไทยช่วยไทย" วันแรก รถพุ่มพวง 382 คัน เข้าร่วมลุยขายถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ และยังคงเปิดรับสมัครรถเข้าร่วมถึง 7 พ.ค.นี้
วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวง” ซึ่งดำเนินการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครวันแรก (1 พฤษภาคม 2569) ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 382 ราย โดยแบ่งเป็น รถยนต์ 156 ราย รถสามล้อพ่วงข้าง 151 ราย รถจักรยานยนต์ 75 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น. พบว่า ผู้สมัครกระจายตัวในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดย จังหวัดนครพนมมีจำนวนผู้สมัครสูงสุด 40 ราย รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 26 ราย จังหวัดสุรินทร์ 22 ราย และจังหวัดขอนแก่น–ชัยภูมิ จังหวัดละ 19 ราย สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชน
ทั้งนี้ โครงการจะเปิดรับสมัครต่อเนื่องจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.30 น. เพื่อขยายเครือข่าย “รถพุ่มพวง” ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาย่อมเยา
นางสาวลลิดา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการยกระดับ “การค้าขายเคลื่อนที่” ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดค่าครองชีพ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่
“วันนี้รถพุ่มพวงไม่ใช่แค่รถขายของ แต่คือ ‘โครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่’ ที่จะทำให้ของถูกไปถึงประชาชนได้จริง ทุกชุมชน”