ป.ป.ช.แจ้ง “วัชระ เพชรทอง” ชี้มูล อดีต สส.ภท.กระบี่รุกที่ ส.ป.ก.ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ส่งศาลฎีกาฟัน

ป.ป.ช.ลบภาพเสือกระดาษ ส่งหนังสือแจ้ง “วัชระ เพชรทอง” ชี้มูล อดีต สส.ภูมิใจไทย จ.กระบี่รุกที่ ส.ป.ก.ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ส่งศาลฎีกาพิพากษาต่อไป
วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าได้รับหนังสือจากคณะกรรมการป.ป.ช.ที่ ปช 0022/0183 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2569 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามโดยนางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตคดีการเมืองการปกครอง 1 ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ความว่า
ตามหนังสือที่อ้างถึงหนังสือร้องเรียนของท่าน ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ท่านได้กล่าวหาร้องเรียน นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีถือครองเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ภ.บ.ท. 5 เลขที่สำรวจ 162/49 จำนวน 100 ไร่ และเลขที่สำรวจ 164/49 จำนวน 100 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว มีมติว่า การกระทำของนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้ถูกกล่าวหา มีมูลความผิด ฐานไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และฐานกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ข้อ 8 ประกอบข้อ 27 วรรคหนึ่ง และข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด และฐานไม่รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร และกระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศและสภาผู้แทนราษฎร อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 8 ประกอบข้อ 29 วรรคหนึ่ง และข้อ 10 ประกอบข้อ 29 วรรคสอง ให้เสนอเรื่อง นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 87 ต่อไป