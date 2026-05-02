‘จุลพันธ์’ รุกสกัดขบวนการหลอกคนไทยทำงานต่างประเทศ ประสานตำรวจตรวจสอบบริษัทจัดหางานทำผิดกฎหมาย

รมว.แรงงาน พร้อมเดินหน้าเชิงรุก สกัดบริษัทหลอกคนไปทำงานต่างประเทศ ประสานตำรวจตรวจสอบบริษัทจัดหางานทำผิดกฎหมาย ชี้แรงงานเปราะบางจากวิกฤติเศรษฐกิจ-พลังงาน ต้องไม่ถูกหลอกโดยใช้ความหวังเป็นเครื่องมืออีก
วันที่ 2 พ.ค. 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจับกุมบริษัทจัดหางานซึ่งทำการหลอกลวงคนไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 100 ราย มีมูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท
นายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทางออนไลน์แอบอ้างเป็นบริษัทจัดหางาน ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกลุ่มสแกมเมอร์ แต่มีความร้ายแรงกว่าเนื่องจากเป็นการ ‘หลอกลวงบนความหวัง’ ของประชาชนที่ต้องการหารายได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงาน พร้อมกล่าวขอบคุณตำรวจสอบสวนกลาง และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ที่ดำเนินการเข้าจับกุมได้อย่างรวดเร็ว
นายจุลพันธ์ ย้ำด้วยว่า กลุ่มพี่น้องแรงงานที่ต้องการหางานในต่างประเทศ ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการดำเนินการจัดหางานให้กับพี่น้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตทางกระทรวงแรงงานจะขยายตลาดแรงงานให้เพิ่มขึ้นอีก
นอกจากนี้ นายจุลพันธ์ ยังย้ำว่า จากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจะทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยจะประสานงานร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางในการเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทจัดหางานต่างๆ ที่กระทำการโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องแรงงานด้วย
ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวย้ำว่า ทางกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบในเชิงรุก อย่างไรก็ตามสำหรับพี่น้องแรงงานที่ประสานงานกับบริษัทจัดหางานนั้น ต้องตรวจสอบใบอนุญาตจากกรมการจัดหางาน หากพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัย หรือต้องการตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ถูกต้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือหารายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมจัดหางาน ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน doe.go.th/ipd