‘สุริยะ’ สั่งด่วน ช่วยชาวสวนทุเรียนจันท์ เปิดจุดรับซื้อผลผลิตร่วง หลังเจอพายุฤดูร้อน

รมว.เกษตรฯ สั่งด่วนช่วยชาวสวนทุเรียนจันท์หลังพายุถล่มหนัก เร่งเปิดจุดรับซื้อผลผลิตร่วง พร้อมเดินหน้าแผนบรรเทาความเสียหายเกษตรกรทั่วประเทศ
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ และส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายจุด ทำให้ผลผลิตที่ใกล้เก็บเกี่ยวได้รับความเสียหาย จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและรายงานเข้าสู่ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ประสานเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่ จัดจุดรับซื้อทุเรียนที่ร่วงหล่นแต่ยังมีคุณภาพ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เช่น ทุเรียนทอดและทุเรียนกวน เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายด้านรายได้ของเกษตรกร
นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด พร้อมทั้งแนะนำเกษตรกรฟื้นฟูสวนหลังได้รับผลกระทบ อาทิ การตัดแต่งกิ่งที่เสียหาย การค้ำกิ่ง และการโยงผล เพื่อป้องกันการร่วงเพิ่มเติม
สำหรับภาพรวมได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมรายงานสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที
นายสุริยะ กล่าวต่อว่า กระทรวงมีความห่วงใยประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการป้องกันความเสียหายทั้งต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยง รวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน
ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดศูนย์บริการเกษตรกร “พิรุณราช” (One Stop Service) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ เพื่อเป็นจุดรับเรื่องและประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ขอให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” และหน่วยงานใกล้บ้าน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ซึ่งกระทรวงพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด