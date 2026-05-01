ปลุกพลัง ‘Labor is Power’! อว.-ก.แรงงาน-จุฬาฯ ผนึกพลังยกระดับแรงงานไทย สู้ AI-ค่าครองชีพ

อว.-ก.แรงงาน ผนึกจุฬาฯ พลิกสยามสแควร์เป็นเวทีแห่งโอกาส ยกระดับแรงงานไทยสู่ทุนมนุษย์คุณภาพ ขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤต AI-ค่าครองชีพ สู่เศรษฐกิจรายได้สูง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน “Siam Square Walking Street For All : จุฬาฯ ห่วงใย แรงงานไทยแข็งแรง ปีที่ 2” ร่วมกับ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นายฉัตริน จันทร์หอม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. นายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ เวทีกิจกรรม บริเวณ Siam Square Walking Street
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านมุมมองจากคำว่า "แรงงาน" สู่การยกระดับเป็น "การบริหารจัดการทุนมนุษย์" อย่างเต็มรูปแบบ เพราะคนไทยทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ เราจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเชิงรับเป็นเชิงรุก เพื่อโอบรับและดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เยาวชนที่ต้องทำงานส่งเสียตัวเองเรียน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ยังเปี่ยมด้วยศักยภาพ
รองนายกฯ และ รมว.อว. กล่าวต่อว่า ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้น เทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียว เราต้องเร่งเสริมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุนมนุษย์ เพื่อรับมือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภารกิจนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่นำองค์ความรู้ลงสู่ชุมชน ช่วยยกระดับสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ และขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจรายได้สูงอย่างยั่งยืน
“ขอส่งกำลังใจและความชื่นชมอย่างสุดซึ้งไปยังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน เพราะพวกคุณคือกลไกและหัวใจสำคัญที่สุดในการผลักดันเศรษฐกิจและสร้างอนาคตของประเทศไทยอย่างแท้จริง” ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวปิดท้าย
ด้าน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันแรงงานแห่งชาติสะท้อนบทบาทสำคัญของแรงงานต่อเศรษฐกิจ ท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตพลังงานและเทคโนโลยี AI การ Upskill และ Reskill จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยภาครัฐมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ เสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
ศ.ดร.วิเลิศ กล่าวว่า งานวันนี้คือพลังของ “แรง” ที่ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศ การเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษากับแรงงาน คือหัวใจของการสร้างคนคุณภาพ นิสิตต้องเข้าใจชีวิตแรงงานจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อหล่อหลอมจิตสำนึกแห่งการรับใช้สังคม
“ขอให้พี่น้องแรงงานภาคภูมิใจในพลังของตนเอง เพราะ “Labor is Power” คือพลังหลักของการพัฒนาประเทศ การยกระดับพื้นที่สยามสแควร์เป็น “Thai Labor Square” สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานไทย“ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
ภายในงาน “Siam Square Walking Street For All : จุฬาฯ ห่วงใย แรงงานไทยแข็งแรง ปีที่ 2” มีการให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพช่องปาก และการคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงบริการดูแลสุขภาพจิตผ่านการประเมินและให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด ควบคู่กับการให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็น และกิจกรรมสร้างความสุขและความบันเทิงบนเวที เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานอย่างรอบด้าน