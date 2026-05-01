"จุลพันธ์" เสียใจ ไรเดอร์ถูกรถชนเสียชีวิต เร่ง สปส.เยียวยาครอบครัว เร่งคลอด กม.ประกันสังคมใหม่ คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

รมว.แรงงานเสียใจไรเดอร์ถูกรถชนเสียชีวิต เร่ง สปส. จ่ายเยียวยาครอบครัวตามสิทธิ พร้อมดัน กม.ประกันสังคมฉบับใหม่ คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
วันที่ 1 พ.ค. 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ "คุณอลงกรณ์" ไรเดอร์หนุ่มวัย 27 ปี ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความเปราะบางของกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน
นายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า ทันทีที่ทราบเรื่อง ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตทันที พบข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตเคยเป็นผู้ประกันตน พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์สะสมและวงเงินตามสิทธิที่พึงได้รับให้ครบถ้วนที่สุด และต้องดำเนินการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างรวดเร็ว
ในด้านการแก้ปัญหาระยะยาว รมว. แรงงาน ระบุว่าประเด็นความปลอดภัยและสวัสดิการของแรงงานแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ตนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยขณะนี้พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพื่อสร้างระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียม และส่วนของกระทรวงแรงงานเองก็ได้ทำการศึกษาเรื่องการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมอยู่เช่นเดียวกัน เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รองรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล โดยควรที่จะได้รับการคุ้มครอง สวัสดิการและได้รับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียม
นายจุลพันธ์ทิ้งท้ายว่า ชีวิตของคนทำงานทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ความสูญเสียในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ำเตือนว่าระบบสวัสดิการของรัฐต้องปรับตัวให้ทันโลก
“ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผมจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่ เพื่อคืนความยุติธรรมและมอบการคุ้มครองที่สมศักดิ์ศรีให้แก่พี่น้องแรงงานนอกระบบทุกคน ในฐานะฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายจุลพันธ์ กล่าวเน้นย้ำ